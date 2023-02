Settimana del digiuno contro il Tav – Assemblea cittadina contro il progetto TAV

Siamo un gruppo di cittadini e cittadine che da tempo si sta battendo contro il progetto AV/AC che attraverserà la nostra città. Nella settimana dal 26 febbraio al 4 marzo abbiamo lanciato un digiuno a staffetta che ci vedrà presenti in centro storico.

La campagna elettorale per le elezioni comunali della nostra città sta iniziando e già si sta procedendo per slogan, parlando di sicurezza, di riqualificazione dei quartieri e di Campo Marzio; il tema scottante del Tav e di conseguenza quelli di salute e ambiente non vengono, chissà perchè, trattati in nessun modo.

Questo nonostante la minaccia delle polveri sottili sia balzata agli onori della cronaca anche nelle ultime settimane: l’aria della città è da allerta rossa; ma questo sembra non interessare a nessuno.

VI ASPETTIAMO IN CONTRA’ CAVOUR PER LE H. 11 DI DOMENICA 26 FEBBRAIO, per una conferenza stampa dove esporremo le ragioni della nostra mobilitazione e, anche, della particolare forma scelta.

Non siamo disposti a guardare l’ulteriore distruzione della nostra città dai nostri divani.

Davanti a chi mangia il nostro territorio, chiudiamo bocche e stomaci. Senza la terra, senza la cura del territorio, avere o non avere cibo, acqua, aria pulita, non sarà più una scelta.

Davanti al vuoto e silenzio istituzionale, portiamo la nostra fame di giustizia, di equità, di partecipazione alle scelte che ci riguardano tutti, e non solo i pochi speculatori che si intascheranno gli enormi profitti di quest’opera che cambierà letteralmente LA VITA di molti cittadini, tra cantieri, grandi opere, espropri di case.

Il GAZEBO DEL DIGIUNO sarà presente ogni giorno dalle 9 alle 20. Ogni giorno verranno proposti piccoli eventi, momenti di riflessioni e confronto, scambi comunicativi sulla questione TAV a Vicenza.

Ogni giorno, verso le 17 ci sarà l’APERINIENTE. Un incontro, lungo come un aperitivo, che ci parla del TAV e di noi, esplorando varie forme di comunicazione. Come uno spritz, ma meno calorico e più lucido!

Chi vuole, potrà digiunare tutto il giorno, oppure per brevi momenti. non è importante quanto, è importante l’uso di una pratica nonviolenta e condivisa per portare l’attenzione su un problema che ci riguarda tutti.

IL NOSTRO PROGRAMMA:

DOMENICA 26 FEBBRAIO h 9-20 – Contrà Cavour- di fianco al Comune

h. 1030: IL DIGIUNO COME FORMA NONVIOLENTA DI DISOBBEDIENZA CIVILE. Incontro con Don Maurizio Mazzetto.

h. 12: CONFERENZA STAMPA: CONTRO CHI MANGIA AVIDAMENTE IL TERRITORIO, NOI DIGIUNIAMO.

h. 16: APERINIENTE. Incontro con l’architetto DI BELLA: IL TAV A VICENZA. COSA SAPPIAMO? DATI, TRACCIATI, TEMPISTICHE.

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO h. 9-20 – Contrà Cavour- di fianco al Comune

h 17: APERINIENTE: NON TORNERANNO I PRATI, SE NON FERMIAMO IL TAV.

Criticità, contraddizioni UNESCO, rischi ambientali e crimini sociali delle Grandi Opere in territori di grande fragilità e riconosciuto valore culturale.

Testimonianza di Alberto Peruffo e Collettivo PFAS.land.

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO h. 9-20 – Contrà Cavour- di fianco al Comune

h.17 TAV E SALUTE. ACQUA, ARIA, SUOLO: UNA TEMPESTA PERFETTA? Incontro con il Dott. Renato Giaretta

MERCOLEDI’ 1 MARZO H 9-20 – Contrà Cavour- di fianco al Comune

h 17: APERINIENTE: LA NOSTRA RABBIA E’ GIA’ RINNOVABILE. “Viviamo territori inospitali, dove risorse e corpi vengono abusati quotidianamente. Non abbiamo più parole da spendere, sappiamo che rimarranno inascoltate. Vogliamo mostrarvi gli effetti delle vostre azioni, in modo che non possano più essere ignorati”.

Verso lo sciopero climatico del 3 marzo: chi siamo, cosa vogliamo e cosa ci aspetta.

, presentazione e performance a cura di Fridays for future Vicenza

GIOVEDI’ 2 MARZO H 9-20 – Piazza Mat teotti

9-12 APPARIZIONE DEL PALLADIO. Interviste alla cittadinanza: cosa sai di TAV, salute, territorio?

h. 1630: IL TAV SPIEGATO AI BAMBINI. Giochi e letture su ambiente, beni comuni, cura del territorio. A cura di Parents for future Vicenza

VENERDI’ 3 MARZO H 9-20 – Contrà Cavour- di fianco al Comune

Tutta la mattina: sostegno allo sciopero climatico. Maggiori informazioni qui

h 18 APERINIENTE: MUSICA DI STRADA CON HANGTARA. Duo formato da Mattia Gammarota (Hangdrum e voce) e Alessandro De Petre (Chitarra). “Abbiamo creato il nostro stile suonando per strada, il fluire dei nostri pensieri e dei passi delle persone hanno reso la nostra musica in continua trasformazione; improvvisiamo, creiamo cercando di ritagliare un momento unico per noi e per chi ascolta anche solo per qualche istante”.

SABATO 4 MARZO H 9-20 – Piazza Matteotti

h. 10 L’AFFRESCO DEL CLIMA. Un quiz, un laboratorio per capire meglio le cause e le conseguenze del riscaldamento globale, utilizzando i dati del sesto rapporto IPCC. A cura di La fresque du climat https://fresqueduclimat.org/

h. 12: Incontro con l’architetto DI BELLA: IL TAV A VICENZA. COSA SAPPIAMO? DATI, TRACCIATI, TEMPISTICHE.

h 16: PROSPETTIVE FUTURE DI MOBILITAZIONE. Conferenza stampa

h1630/17: APERINIENTE. Sperimentazioni sonore: TreNO -Contributo musicale di ANdrea Santini AKA Secret Compound; letture tratte da “Un viaggio che non promettiamo breve. Venticinque anni di lotte NO TAV”, di Wu Ming1, a cura dell’Assemblea contro il progetto TAV.

Fonte Assemblea cittadina contro il progetto TAV