Grazie a quasi 200 mila euro provenienti dal fondo di solidarietà comunale Covid19 – Nuovi arredi per gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali

Gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali vengono dotati di nuovi arredi grazie a quasi 200 mila euro provenienti dal fondo di solidarietà comunale Covid19.

In particolare, vengono rinnovati tavoli e seggioline negli spazi esterni di tutti i 10 nidi e le 17 scuole dell’infanzia.

In sei asili sono in arrivo anche arredi, brandine, materassini e materiali per la psicomotricità da utilizzare all’interno. Inoltre, sono stati acquistati passeggini, lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie.

Per presentare il significativo piano di rinnovo degli arredi, l’assessore all’istruzione Cristina Tolio si è recata oggi alla scuola dell’infanzia Angelina Peronato, in via Porto Godi 4, dove nello spazio esterno sono già presenti i nuovi tavoli, cinque tondi e sei rettangolari, con 75 seggioline.

“Nonostante la difficoltà nel reperire il materiale e la lentezza delle forniture – ha spiegato l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – siamo riusciti a dotare tutti gli asili nido e le scuole dell’infanzia di nuovi arredi esterni, coloratissimi e resistenti agli agenti atmosferici, come previsto dalle linee guida per ridurre il contagio da Covid19, le quali indicavano di utilizzare al massimo gli spazi all’aria aperta. Laddove necessario abbiamo incrementato anche i materiali interni.

Sono stati, inoltre, rinnovati molti elettrodomestici per garantire, sempre come previsto per fronteggiare il Covid, elevati standard di igiene e pulizia.

Tutti interventi che migliorano la qualità degli ambienti frequentati dagli alunni: le scuole sono infatti la seconda casa dei bambini e devono quindi essere dei luoghi accoglienti e ospitali.

La Peronato, dove abbiamo rifatto l’impianto di riscaldamento, gli infissi e il giardino e già finanziato anche la sostituzione dei bagni, è solo un esempio degli investimenti importanti che abbiamo realizzato per migliorare gli edifici comunali”.

Nuovi arredi

Nel dettaglio, rispetto al totale di 198.149 euro sono stati utilizzati 43.628 euro per l’arredo esterno e 48.798 euro per quello interno, 94.200 per i nuovi elettrodomestici e 11.460 euro per brandine, materassini e strumenti per la psicomotricità.

All’esterno di asili nido e scuole dell’infanzia sono già stati montati, anche con l’aiuto delle famiglie, tavoli, tondi e rettangolari, da sei o otto posti, seggioline in acrilico e seggioloni in legno con materassini in tessuto lavabile.

Il materiale per l’interno è in arrivo negli asili nido San Rocco, Piarda, Ferrovieri, Turra, San Lazzaro, Calvi.

Si tratta di brandine, materassini, tavoli e seggioline, mobili per spogliatoi e materiale per la psicomotricità (divanetti, cubi, semicilindri, parallelepipedi, scalette, pedane e prismi in ecopelle).

Fondo di solidarietà comunale Covid19

Ammontava a circa 635 mila euro la quota del Fondo di solidarietà comunale Covid19 assegnata all’assessorato all’istruzione.

Oltre ai circa 200 mila euro impiegati per gli arredi esterni e interni, tra le numerose misure messe in campo per affrontare l’emergenza causata dalla pandemia di Coronavirus negli asili e nelle scuole dell’infanzia, ci sono state la riduzione delle rette di frequenza dei nido (250 mila euro), la prima tranche per la sostituzione di fasciatoi e materassini datati (20 mila euro), ora completata con l’arrivo degli arredi, l’acquisto di sanificatori d’aria (100 mila euro), di carrelli lavapavimenti professionali per garantire la pulizia costante (20 mila euro) e di elettrodomestici (40 mila euro).

Vicenza, 7 febbraio 2023

Fonte Comune di Vicenza