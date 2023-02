18 -19 Febbraio 2023 – Asiago Winter Triathlon Festival 2023

Manca sempre meno alla nuova edizione di Asiago Winter Triathlon Festival 2023 che si terrà a Al Centro Fondo Campolongo (Rotzo – Vi) il 18 e 19 Febbraio 2023.

Asiago Winter Triathlon è uno degli appuntamenti della disciplina più attesi dagli atleti di tutta Italia. Negli anni è stato prima sede dei Campionati Italiani, poi per due anni consecutivi sede dei Campionati Mondiali e nel 2021 ha visto l’evoluzione con lo svolgimento nello stesso weekend di una World Triathlon Winter Cup, dei Campionati Italiani ed in mezzo un inedito Winter Cross Duathlon, che ha visto in gara anche le categorie giovanili. Una tappa fissa per gli appassionati di Winter Triathlon, che ogni anno tornano

trovando percorsi tecnici e perfettamente innevati, grazie alla costante collaborazione con il Centro Fondo Campolongo che ospita l’evento.

L’edizione del 2023 ospita i Campionati Italiani di Winter Triathlon oltre a tantissime novità che vi invitiamo a venire a scoprire direttamente nel campo di gara.

Le gare in programma quest’anno sono

– Winter Triathlon

– Ice X Duathlon

– Campolongo Winter X Trail (New!)

I percorsi di tutte le frazioni di gara (Sci Nordico, Run, MTB) si sviluppano su percorsi innevati e preparati da tecnici altamente specializzati.

L’edizione di quest’anno vede la partecipazione anche di Franco Pesavento e Sandra Mairhofer medaglie d’oro nella categoria Winter Triathlon e Mixed Relay ai campionati Europei di Andorra 2023.

I main partner dell’evento sono SUZUKI , RIWEGA e CYLASER.

I Silver Partner dell’evento sono GIACOMELLI SERRAMENTI, BALLAN, MEDIOLANUM ASIAGO, SIGE, MAPEI, FRIGO VALENTINO E FIGLI SAS

Evento Patrocinato dalla Regione Veneto e Comune di Rotzo.

L’edizione 2023 è aperta al pubblico, che potrà entrare nelle aree dedicate.

Asiago, 02 Febbraio 2023

Fonte www.asiagowintertriathlon.com

www.fitri.it

www.facebook.com/asiagowintertriathlon

www.instagram.com/asiagowintertriathlon

#wintertriathlon #asiagowintertriathlon #asiagowintertriathlon2022

Contatti :

asiagowintertriathlon@gmail.com

comunicazione@asiagowintertriathlon.com