Ritorna all’Aeroporto Sartori lo spettacolo piromusicale sul tema dell’Aurora con musica, fuochi d’artificio e animazioni – Asiago… “Fiocchi di Luce”

A Kaberlaba evento dedicato allo storico comprensorio sciistico – Dal 10 al 12 febbraio 2023.

ASIAGO, febbraio 2023 – “Asiago…Fiocchi di Luce” torna ad illuminare il cielo dell’Altopiano. Dopo due anni

di pausa, in scena all’Aeroporto Romeo Sartori nelle serate di sabato 11 e domenica 12 febbraio,

un’edizione davvero speciale che, sul tema magico dell’“Aurora”, si snoderà con fuochi d’artificio, musica e

animazioni.

Venerdì 10 febbraio si terrà inoltre, in località Kaberlaba, un inedito evento dedicato alla storia di questo importante comprensorio sciistico.

“Siamo felici di annunciare il ritorno in grande in stile della manifestazione che negli anni ha raccolto un folto pubblico di appassionati, con un importante indotto turistico e di promozione territoriale – dichiara il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern – Natura e spettacolo sono gli ingredienti di questo evento che si rinnova raccontando sempre nuove suggestioni.

Per questa edizione, inoltre, abbiamo pensato di fondere la magia dei fuochi d’artificio abbinati alla musica con un importante momento per la comunità e per lo sviluppo turistico, ovvero l’inaugurazione della nuova seggiovia e del bacino di innevamento del Kaberlaba.

Per questo ringrazio gli sponsor e tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa. Sono sicuro che sarà una grande festa a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare!”.

L’evento previsto per la sera di venerdì 10 febbraio in località Kaberlaba, a partire dalle 21.30, celebrerà la storia dello sviluppo turistico del luogo attraverso la proiezione sulla neve dei filmati dell’Istituto Luce e delle immagini degli impianti di risalita dalla nascita del comprensorio sciistico sino ai giorni nostri.

Nell’occasione,

saranno inaugurati la nuova seggiovia quadriposto ed il bacino di innevamento artificiale realizzati dall’amministrazione comunale di Asiago.

Questo “percorso nella storia” sarà, inoltre, accompagnato dalla fiaccolata dei maestri di sci, alla quale seguirà, dopo l’accensione della seggiovia, a partire dalle 22.00, lo spettacolo pirotecnico che, attraverso la voce narrante e la musica costituirà un viaggio metaforico incentrato sull’importanza di ritrovare la strada dopo questo periodo di incertezza e spaesamento.

Sabato 11 febbraio

la manifestazione si sposterà all’Aeroporto Romeo Sartori di Asiago, entrando nel vivo con un ricco programma di animazione a cura di Radio Stella (dalle ore 21.00) e una nuova puntata del racconto di musica e luci dal titolo “Aurora, la prima stella del domani”.

La colonna sonora, il gioco di fuochi d’artificio e le parole accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionale che racconta l’attimo magico in cui le prime luci rosa e d’oro squarciano l’orizzonte immerso nel buio riportando la vita: l’umanità, confortata da una nuova alba di speranza, ritorna quindi a vivere il mondo e la sua bellezza.

Infine, sempre all’Aeroporto, domenica 12 febbraio,

gran finale con “Aurora, un nuovo giorno”, capitolo conclusivo dello spettacolo piro-musicale (dalle 18.30), sempre anticipato dall’animazione di Radio Stella

(dalle 17.30). Lo spettacolo sarà il coronamento del viaggio dal buio alla luce, dall’incertezza alla sfavillante

e rassicurante presenza di un nuovo sole alto e brillante sulla linea dell’orizzonte.

A fare da scenario a questa “Aurora” l’atmosfera unica e fiabesca dell’Altopiano di Asiago innevato, illuminato da una storia di luce, ricca di significati, appositamente firmata dal regista Alessandro Martello.

“Asiago…Fiocchi di luce è un evento che nel corso degli anni ha caratterizzato la nostra offerta di intrattenimento rivolta ai molti turisti che frequentano la nostra terra – sottolinea l’assessore al turismo Nicola Lobbia – Un’iniziativa che ha contribuito alla destagionalizzazione turistica portando un enorme indotto economico a tutto il nostro territorio”.

Dedicato agli amanti della fotografia, è il concorso fotografico “Metti a fuoco” abbinato alla manifestazione, che premia i migliori scatti dello spettacolo e del paesaggio e che negli anni ha regalato delle bellissime immagini dell’Altopiano. Il termine per la consegna delle opere è il 15 febbraio (ore 9.00) all’Ufficio Turismo di Asiago (regolamento su www.asiago.to).

La XV edizione di “Asiago…Fiocchi di luce 2023”

è promossa dal Comune di Asiago in collaborazione con la Provincia di Vicenza e con il supporto di DuePunti Eventi per la promozione, l’organizzazione e la logistica.

Sostenitori della manifestazione: Banca di Verona e Vicenza, Etra, Asiago Immobiliare, Rigoni di Asiago, ViEnergia, Tecnosystemi, Kranebet, Frattin Auto, Viaggiare e Guglielmi Stagionatura. Media Partner: Radio Stella, La Piazza quindicinale di Bassano.

Ingresso libero. Ampia disponibilità di parcheggio presso l’Aeroporto Romeo Sartori. Per chi ha la possibilità, si consiglia di recarsi a piedi nei luoghi degli eventi, almeno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

In caso di neve gli eventi si terranno egualmente. Solo in caso di forte maltempo, nebbia oppure vento, la manifestazione verrà annullata.

Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni consultare la pagina Facebook Asiago Fiocchi di luce e il sito www.asiago.to. Informazioni al numero tel. 0424 462221 (IAT).

Fonte Mabi Comunicazione