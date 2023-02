Focus sulla nuova legge per gli imballaggi nel mercato spagnolo: l’esperto risponde – Apindustria Confimi Vicenza: imballaggi nel mercato spagnolo

La Spagna ha già recepito la direttiva europea volta a contenere la produzione dei rifiuti in plastica: Apindustria Confimi Vicenza organizza un workshop per spiegarne gli effetti sulle aziende esportatrici.

L’incontro si terrà martedì 7 febbraio presso la sede dell’Associazione

Dal 1 gennaio 2023 la Spagna ha già recepito la direttiva europea volta a contenere la produzione dei rifiuti in in plastica, incentivarne il riciclaggio e scoraggiare l’uso di plastiche vergini di nuova produzione, ovvero non ottenute tramite riciclo.

Si tratta di una direttiva non ancora adottata in Italia, ma che può avere conseguenze anche per le aziende italiane che esportano nel Paese iberico.

Al fine di illustrare alle PMI vicentine che operano nel mercato spagnolo il possibile impatto di questa nuova disposizione, Apindustria Confimi Vicenza ha organizzato per martedì 7 febbraio il workshop “Focus Spagna: Q&A con l’esperto”.

Come suggerisce il titolo, l’incontro darà alle aziende l’opportunità di confrontarsi direttamente con un legale esperto del mercato spagnolo, l’avv. Piero Viganego, con studio a Barcellona e Madrid.

Nella prima parte dell’incontro sarà fornita una panoramica generale sul tema, con l’analisi delle prescrizioni contenute nella nuova normativa spagnola sui rifiuti di imballaggio e sulla cosiddetta “plastic tax”, le condizioni di applicazione alle aziende straniere e le possibili contromisure.

L’incontro si terrà alle 11.00 presso la sede a Vicenza

La partecipazione è gratuita, per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione di Centro Api Servizi SB: tel 0444.232.262 o e-mail l.lovison@centroapiservizi.it o l’Area Estero di Apindustria Confimi Vicenza: tel 0444.232.210 ed e-mail e.fassa@apindustria.vi.it.

Comunicato stampa n.1 – 3 febbraio 2023