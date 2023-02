Serie A2 femminile girone B, l’avversario dell’Anthea Vicenza Volley: Soverato ai raggi x

L’analisi del secondo allenatore biancorosso Mattia Borini in vista del match di domenica in Calabria

Trasferta calabrese in vista per l’Anthea Vicenza Volley, di scena domenica alle 17 a Soverato nel terz’ultimo appuntamento di regular season di A2 femminile (girone B). Le padrone di casa occupano il sesto posto a quota 26 punti, cinque in più delle ragazze di Ivan Iosi, settime. A presentare l’avversario di turno, allenato dall’ex coach di Vicenza Luca Chiappini, è il vice allenatore biancorosso Mattia Borini.

“Le giocatrici più servite – spiega Borini – sono la schiacciatrice Schwan, che gioca vicina al palleggiatore, e l’opposta Korhonen; entrambe compaiono nella top 15 delle migliori marcatrici dell’intera A2.

La banda lontana dal palleggio Giugovaz è cercata in modo sistematico molto più in contrattacco rispetto al cambiopalla con circa il doppio di palloni attaccati su rigiocata.

Al centro ci sono Cecchi, molto abile in lettura a muro e attaccante molto incisiva di palla 7 e fast con positività decisamente buona (circa 50%), e Giambianco; a completare il 6+1, il libero Ferrario e la palleggiatrice Emma Malinov, sorella minore di Ofelia.

Nel complesso, Soverato ha una grande solidità in difesa e questo aspetto metterà a dura prova la nostra pazienza nei fondamentali offensivi”.

“Per entrambe le formazioni – conclude Borini – si presenta una gara carica di emozioni vista l’importanza della posta in palio. Penso che l’attenzione al dettaglio e la lucidità nell’esecuzione di ciò che abbiamo preparato possano fare la differenza. Daremo tutto per riuscire a portare a casa la vittoria”.

VICENZA, 16 FEBBRAIO 2023

Nella foto di Antonio Trogu, Mattia Borini, vice allenatore dell’Anthea Vicenza Volley

Fonte VICENZA VOLLEY SSD a RL – Ufficio Stampa Luca Ziliani

www.volley-vicenza.it