Volley serie A2 femminile girone B – Arriva Martignacco – Anthea Vicenza Volley insegue il poker da urlo

Domani alle 20,30 le biancorosse di Ivan Iosi ospitano le friulane andando a caccia della quarta vittoria consecutiva. La guida al match

Un crocevia importante sebbene non decisivo per inseguire un sogno, il sesto posto, che varebbe i play off e la salvezza anticipata. In A2 femminile (girone B), domani sera l’Anthea Vicenza Volley scenderà in campo alle 20,30 al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni per ospitare l’Itas Ceccarelli Martignacco nella settima giornata di ritorno, valida come turno infrasettimanale.

Le friulane occupano il quinto posto in classifica con 27 punti, uno in più di Soverato (sesta), mentre Vicenza è settima a quota 21.

La squadra di Ivan Iosi è reduce dalla maratona vincente di domenica a Messina, con il successo ai vantaggi del tie break contro la Desi Shipping Akademia che ha regalato alle biancorosse la terza vittoria consecutiva, dopo i centri contro Sant’Elia e Perugia. Per Cheli e compagne, il match di domani chiude un tour de force che poi vedrà le beriche osservare domenica il turno di riposo.

“Il tasso di difficoltà della gara – commenta coach Ivan Iosi –

è indiscutibile, sappiamo esattamente la qualità di Martignacco, lo spessore del gioco che sta esprimendo e la profondità del roster, merito della società e del lavoro di Marco Gazzotti che ha saputo valorizzare le giocatrici.

Questo garantisce diverse soluzioni oltre alla qualità di allenamento e Martignacco merita sicuramente la classifica che ha. Per quanto riguarda noi, è una gara crocevia in chiave sesto posto, sebbene il peso sia meno dominante rispetto a quella della successiva trasferta di Soverato.

Una vittoria contro Martignacco darebbe la dimensione del percorso che stiamo facendo, della crescita regolare e costante che abbiamo mostrato in tutte le gare. Dovremo giocare una partita molto precisa e attenta, continuando a spingere sulle nostre qualità e sulle nostre caratteristiche, che ci stanno restituendo molto”.

L’AVVERSARIO –

L’Itas Ceccarelli Martignacco è allenata da Marco Gazzotti e domenica scorsa ha centrato un rotondo successo casalingo contro Perugia (3-0), che fa il paio con quella precedente contro Messina. A presentare la sfida di Vicenza è il secondo libero Marta Lazzarin.

“Quella contro l’Anthea Vicenza Volley – le parole della giocatrice – rappresenta per noi una partita molto importante, tutto il gruppo ne è consapevole. La loro è una squadra tosta, di conseguenza non sarà facile per noi fare risultato sul loro campo.

Senza contare che, di certo, avranno il dente avvelenato per la sconfitta dell’andata. Starà pertanto a noi dare il massimo sul rettangolo di gioco e dimostrare ancora una volta ciò che siamo in grado di fare. Personalmente, sto facendo del mio meglio per aiutare la squadra e da inizio stagione ritengo di essere cresciuta molto, soprattutto per quanto la ricezione”.

CURIOSITA’ STATISTICHE –

La sfida sarà tra due squadre che interpretano ottimamente il fondamentale del muro, come emerge dalle statistiche dell’intera A2. Vicenza è sesta con 134 block vincenti, quattro in più di Martignacco (nona) che però ha la seconda miglior interprete della A2: Katja Eckl, centrale che fin qui ha “stampato” 51 volte, una in meno di Alexandra Botezat (Futura Giovani Busto Arsizio).

L’opposta di Vicenza, Julia Kavalenka, è invece la quarta “bomber” del campionato con 288 palloni messi a terra, gli stessi di Nikoleta Perovic (San Giovanni in Marignano).

GLI ARBITRI –

A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza Volley e Itas Ceccarelli Martignacco saranno il primo arbitro Antonio Testa e il secondo arbitro Emilio Sabia.

ALL’ANDATA FINI’… –

Nella sfida dello scorso 23 novembre, Martignacco si impose agevolmente in tre set. Questo il tabellino dell’incontro.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO-ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-0

(25-11, 25-10, 25-16)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Cortella 5, Eckl 5, Allasia 5, Wiblin 13, Modestino 10, Sironi 12, Tellone (L), Lazzarin 2, Bole 2, Guzin. N.e.: Merlino, Granieri. All.: Gazzotti

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Del Federico, Legros 1, Farina 4, Kavalenka 10, Panucci 2, Cheli 2, Formaggio (L), Digonzelli 1, Munaron 1, Ottino 2, Groff. N.e.: Martinez, Galazzo (L). All.: Iosi

ARBITRI: Sessolo e Jacobacci

NOTE: Durata set 19′, 21′ e 23′ per un totale di 1 ora e 10 minuti di gioco

Itas Ceccarelli Martignacco: battute sbagliate 6, ace 3, ricezione positiva 73% (perfetta 63%), attacco 51%, muri 10, errori 14.

Anthea Vicenza Volley: battute sbagliate 9, ace 1, ricezione positiva 56% (perfetta 37%), attacco 21%, muri 3, errori 21.

IL TURNO –

Questo il programma della settima giornata di ritorno del girone B di serie A2 femminile (mercoledì ore 20,30 salvo variazioni indicate).

Assitec Sant’Elia-Seap Sigel Marsala (ore 16)

3M Perugia-Roma Volley Club

Desi Shipping Akademia Messina-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Anthea Vicenza Volley-Itas Ceccarelli Martignacco

Cda Talmassons-Soverato.

Riposa: Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

LA CLASSIFICA –

Roma Volley Club 42, Cda Talmassons, Omag-Mt San Giovanni in Marignano 32, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 31, Itas Ceccarelli Martignacco 27, Soverato 26, Anthea Vicenza Volley 21, Desi Shipping Akademia Messina 14, Seap-Sigel Marsala, Assitec Sant’Elia 9, 3M Pallavolo Perugia 6.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World Italia con la telecronaca di Mariella Cavallaro (link https://www.youtube.com/watch?v=k5i96qC9-Yc ).

VICENZA, 7 FEBBRAIO 2023 –

Nella foto, un bagher di Dessaa Legros (Anthea Vicenza Volley) nel match d’andata

