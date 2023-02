Serie A2 femminile girone B, l’Anthea Vicenza Volley cade a Soverato (3-0): è poule salvezza

Nella sfida per alimentare la rincorsa al sesto posto la squadra di Ivan Iosi cede alle calabresi e si prepara alla seconda fase per la permanenza in categoria

Si infrange in Calabria il sogno-sesto posto per l’Anthea Vicenza Volley,

battuta 3-0 da Soverato nel duello che avrebbe potuto riaprire il discorso per il piazzamento che proietta ai play off e garantisce al contempo la salvezza anticipata.

Al PalaScoppa, la squadra di Ivan Iosi non è riuscita a tener testa alle padrone di casa allenate dall’ex Luca Chiappini, già corsare all’andata (1-3) in terra berica. Cheli e compagne hanno provato a mettere in campo il cuore, ma non è stato sufficiente per cercare di riaprire l’incontro.

Così, complice il ko, l’Anthea Vicenza Volley è matematicamente proiettata alla poule salvezza, che accoglie le squadre dei due gironi dal settimo posto in poi. Prima della seconda fase, decisiva per il futuro, restano due incontri di regular season, preziosi per conquistare punti e alimentare la propria classifica, che poi sarà il punto di partenza della poule salvezza.

Domenica alle 17 sfida casalinga contro la capolista Roma, mentre il 5 marzo trasferta siciliana a Marsala.

“Sapevamo – commenta Alice Farina, centrale dell’Anthea Vicenza Volley –

di affrontare una gara difficile, dove ogni punto avrebbe contato parecchio, ma siamo scese in campo troppo contratte. Forse avremmo potuto gestire meglio alcune situazioni sbagliando un po’ meno ed evitando qualche errore di troppo dettato dalla carenza di fiducia.

Anche perché le padrone di casa non hanno mollato un pallone e hanno potuto contare su alcune individualità molto forti. Sarebbe stato un sogno tornare a casa con il pass per la pool promozione, ma voglio dire al gruppo di non demoralizzarsi perché è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo. Non dobbiamo scoraggiarci e non dobbiamo mollare.

È l’ora di dimostrare chi siamo veramente”.

“È stata una gara complicata – fa eco coach Ivan Iosi – soprattutto nel primo set dove il peso specifico del match ha avuto un’incidenza forte sulle giocate. Qualche difficoltà di troppo e alcune imprecisioni hanno finito per penalizzarci fortemente.

Nel secondo tempo la squadra si è compattata dimostrando una bella reazione, ma quel 25-23 ci ha un po’ demoralizzato. Onore a Soverato che ha giocato riducendo la soglia dell’errore e un plauso a Legros, Ottino e Panucci che hanno giocato sul dolore di acciacchi e infortuni. Brave anche Farina e Cheli, una capitana mai doma.

Abbiamo dato tutto, ma non è stato sufficiente. Adesso dobbiamo guardare oltre e unirci, nonostante l’amaro in bocca”.

SOVERATO-ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-0

(25-15, 25-23, 25-20)

SOVERATO: Schwan 19, Giambanco 2, Korhonen 16, Giugovaz 7, Cecchi 7, Malinov E. 2, Ferrario (L), Zuliani, Salviato, Barbaro. N.e.: Cherepova, Tolotti. All.: Chiappini L.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo, Legros 5, Farina 5, Kavalenka 7, Panucci 3, Cheli 8, Formaggio (L), Digonzelli, Ferraro, Martinez, Ottino 3. N.e.: Groff, Munaron (L). All.: Iosi

ARBITRI: Stellato e Pasciari

NOTE: Durata set: 23′, 29′, 30′ per un totale di 1 ora 22 minuti di gioco

Soverato: battute sbagliate 10, ace 2, ricezione positiva 54% (perfetta 42%), attacco 41%, muri 9, errori 27.

Anthea Vicenza Volley: battute sbagliate 8, ace 0, ricezione positiva 59% (perfetta 37%), attacco 25%, muri 5, errori 21.

VICENZA, 19 FEBBRAIO 2023 –

Nelle foto, l’Anthea Vicenza in campo a Soverato

Fonte VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

www.volley-vicenza.it – @Volleyvicenza