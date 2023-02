Amici a 4 zampe: sai perché mi rotolo sulla schiena? Te lo spiego io!

Probabilmente ti è già capitato di sorprenderti quando, durante una passeggiata a due, hai visto che mi piaceva molto rotolarmi sulla schiena sull’erba bagnata. Una volta mi hai anche sgridato perché avevo scelto una pozzanghera fangosa per fare le mie “capriole”, costringendoti a programmare un bagnetto “fuori programma”.

Ma perché i cani si rotolano sull’erba?

Qualcuno ha detto che i motivi che stanno dietro il mio continuo rotolarmi sull’erba discenda dalla necessità che avevano i miei antenati di mascherare il loro odore quando andavano a caccia di prede, altri pensano che abbia ereditato questa abitudine dal lupo, che utilizzava questo sistema per riportare al branco informazioni sull’ambiente circostante. Se ad esempio si imbatteva in una carcassa in decomposizione il suo odore serviva al branco a individuare nuove vittime.

In realtà lo faccio perché ….. mi piace! Mi diverto moltissimo a rotolarmi nell’erba e, nelle giornate più afose e calde, adoro anche sguazzare nelle pozzanghere per rinfrescarmi.

Per non parlare poi dell’odore forte dello shampoo che spesso utilizzi per il bagnetto. Probabilmente tu lo trovi gradevole, ma io – con il mio olfatto 20 volte più forte del tuo – lo trovo davvero troppo acuto. Per questo appena hai finito di lavarmi corro a rotolarmi nell’erba che ha per me un odore molto più gradevole.

Ricordi quella volta che hai acquistato per me uno shampoo dall’odore delicato e gradevole?

Se ti ricordi dopo che mi avevi fatto il bagnetto non sono corso subito a rotolarmi nell’erba, perché quel dolce profumo di Aloe piaceva anche a me! Non so come lo avevi scelto, ma posso garantirti che, se a te piaceva perché mi lasciava un manto lucente, morbido e profumato, a me faceva impazzire perché mi alleviava irritazioni ed eruzioni cutanee e, con il suo profumo delicato, mi faceva sentire bello e attraente!

