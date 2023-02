All’Auditorium di Thiene lo spettacolo di danza: In piedi, signori, davanti a una donna!

L’universo femminile si racconta “a passo di danza”

Il sipario dell’Auditorium Città di Thiene -Fonato si aprirà venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 20.30 sullo spettacolo di danza dal titolo In piedi, signori, davanti a una donna! portato in scena dalla Compagnia MA.MA di MA.MA Co.operativa a.s.d. di Zugliano con la collaborazione del Comune di Thiene e dell’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene.

Spiega Marta Miranda, direttrice artistica di Ma.Ma Cooperativa:

«Lo spettacolo nasce dalla richiesta di trattare il tema della violenza sulle donne attraverso il linguaggio universale della danza. Un modo per parlarci senza barriere, dove i sentimenti e le emozioni non possono nascondersi. Il tema è talmente forte e sentito che temevo di non riuscire a dire tutto quello che avrei voluto. Poi ho pensato che la danza avrebbe parlato per me. E quando ho proposto ai miei allievi l’idea, il loro entusiasmo mi ha fatto capire che non solo avrei detto quello che avrei voluto, ma molto di più. Perché, attraverso la loro interpretazione, ognuno ha raccontato la propria vita. È nato un racconto danzato e recitato in cui le donne non appaiono come vittime, ma in tutta la loro umanità complessa, con tutta la loro forza e fragilità. Questo spettacolo parla di noi donne, tutte: di come ci hanno fatto credere di essere e di quello che siamo. Da quello che ci hanno fatto credere di essere a quello che siamo».

La compagnia MA.MA.

è formata da 14 danzatori non professionisti che si sono avvicinati al mondo della danza spinti da una passione coltivata, chi da bambino, chi in età adulta. In scena con loro Barbara Eforo, attrice professionista e meravigliosa interprete. L’equilibrio tra tecnica e interpretazione si consolida nella loro capacità di portare nelle coreografie e nel messaggio che raccontano tutta la forza del loro vissuto. Vita e pensieri danzati. Dove la difficoltà di un passo di danza viene affrontata e superata con determinazione, coraggio e personalità, regalando al movimento, e allo spettatore, tutte le loro emozioni.

INFO

Biglietto unico € 10,00

Prevendita online su vivaticket.com e presso Ufficio Cultura Comune di Thiene tel. 0445-804.745.

Fonte: Comune di Thiene