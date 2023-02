IL CONSIGLIERE COMUNALE DI FRATELLI D’ITALIA ALEX CIONI ESPRIME SODDISFAZIONE PER IL CAMBIO DI ROTTA DELL’AMMINISTRAZIONE: “MEGLIO TARDI CHE MAI” – Alex Cioni: Schio, il Sindaco apre al controllo di vicinato in città

“Accolgo con soddisfazione il cambio di rotta dell’Amministrazione che in consiglio comunale aveva espresso una linea contraria al controllo di vicinato” – spiega Alex Cioni di Fratelli d’Italia e consigliere comunale, il quale in questi anni si è prodigato in prima persona per sviluppare questo modello di sicurezza partecipata promuovendo numerosi incontri con i cittadini.

“Nell’ultimo incontro avvenuto questa settimana ci sono stati ulteriori riscontri positivi e nuove adesioni su Magrè e S. Croce – racconta il consigliere comunale –, a dimostrazione che esiste una sensibilità sociale sul tema della sicurezza urbana che va raccolto e sviluppato”.

Secondo il consigliere “non bisogna mai aver paura di cambiare idea, apprezzo quindi la scelta del sindaco di fare un passo avanti a sostegno del progetto”.

Cioni poi apre ulteriormente alla maggioranza:

“Seppur in veste di consigliere di minoranza, assicuro la mia disponibilità all’Amministrazione per proseguire in questo percorso assieme. Ciò che conta – ha concluso l’esponente di Fratelli d’Italia – è di sostenere con spirito impersonale e oltre le logiche di fazione, un progetto utile per l’intera comunità”.

Fonte: BLOG: http://alexcioni.blogspot.com/