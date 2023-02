Alessandro Benigno: un giornalista vicentino al fianco della Federugby

Un giornalista vicentino al fianco della Federugby, con l’obiettivo ambizioso di far conoscere sempre più la disciplina ovale sul territorio nazionale e contribuire ad ampliare la platea di appassionati al rugby tricolore.

Alessandro Benigno per oltre dieci anni

ha seguito da vicino la cavalcata della Rangers Vicenza dalla serie C alla serie A.

Oggi è a capo della divisione corporate della società di comunicazione romana The Skill con cui per la Fir coordinerà un progetto volto a raccontare le attività federali con finalità sportive e istituzionali.

Dal rugby di base, femminile e integrato alla tutela della salute dei rugbisti, dalla responsabilità sociale della Fir alla sostenibilità ambientale e al valore economico del Sei Nazioni.

Inciso: nel torneo, l’Italia di Kieran Crowley ha debuttato all’Olimpico domenica 5 febbraio perdendo con onore e di misura per 29 a 24 contro la Francia.

Il 2023 è anche l’anno del Mondiale.

Un anno che potrebbe vedere gli Azzurri protagonisti di piacevoli sorprese.

Basti pensare all’esplosione definitiva di Ange Capuozzo e ad una compagine in continua crescita, che può contare su leader autorevoli come il capitano Michele Lamaro. In questo quadro di contesto,

Benigno troverà un altro vicentino d’adozione:

il presidente della Fir Marzio Innocenti.

“Ringrazio il presidente Innocenti e il capo comunicazione di Fir Andrea Cimbrico per la fiducia e aver deciso di avviare un progetto stimolante e ambizioso – dichiara Benigno –.

Una sfida da raccogliere con entusiasmo, per raccontare una disciplina sportiva affascinante, fatta di storie, valori e persone che meritano di essere conosciute al di fuori del tradizionale pubblico ovale”.

Rugby inteso anche come moltiplicatore di energie e opportunità per i territori.

“Il Sei Nazioni non è semplicemente un prodotto di spettacolo e intrattenimento – osserva Benigno – genera un indotto fino a 37 milioni di euro solo a Roma, grazie al turismo dal Regno Unito”.

Tanto da trovare l’interesse di Netflix che, sulla scia del documentario sulla Formula 1 Drive to Survive, nel 2024 manderà in onda una serie sulla competizione rugbistica più importante d’Europa.

“Con l’Italia protagonista”.

Fonte Alessandro Benigno – Head of Corporate Communication

www.theskill.eu