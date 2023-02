Alessandra Lolli: intervento sulla polemica TAV a Vicenza

Intervengo nella polemica sulla Tav in qualità di Consigliere comunale che in questi anni si è strenuamente battuto affinchè il progetto venisse rivisto, possibilmente con un ritorno all’ipotesi del passaggio in galleria. Galleria alla quale Vicenza aveva dovuto rinunciare, suo malgrado, unicamente per motivi legati ai costi.

Ricordo anche che nel giugno del 2018,

momento delle elezioni comunali, il progetto preliminare della Tav non era ancora stato approvato ed era quindi modificabile. E questa modifica faceva parte del programma elettorale del candidato Sindaco Rucco.

Ho vissuto invece in prima persona gli ostacoli frapposti da questa amministrazione ad ogni tentativo di riapertura dei giochi, anche approfittando delle difficoltà pratiche ad incontrarsi di persona create dall’isolamento dovuto al Covid.

Così come posso dire che i referenti di Rfi mi hanno personalmente informato di non aver mai sentito una sola voce contraria, una sola obiezione da parte di Rucco e Celebron all’avanzata del progetto e che, in assenza di richieste da parte dell’ente locale, da soli non avrebbero avuto motivi e possibilità di modificarlo.

La verità è che questa amministrazione

ha fortemente voluto che scadessero tutti i termini per trasformare il progetto preliminare in definitivo come se fosse il proprio.

A quali interventi migliorativi fa oggi riferimento l’assessore Celebron? Non capisco quale sia stato “il lavoro svolto per ridurre l’impatto negativo del vecchio progetto” (vogliamo parlare dello “scavalco” a Vicenza Est?).

Ma apprezzo che Celebron sostenga che “grazie a noi la Tav sarà davvero una svolta per la città”: finalmente oggi se ne assume la piena responsabilità e non potrà più rimangiarsi la paternità di quanto avverrà: uno scempio, una devastazione voluti a tutti i costi ai danni dei vicentini.

E i vicentini devono poter giudicare i comportamenti tenuti dai loro amministratori , in modo da scegliere a chi affidare le sorti della città alle prossime elezioni comunali .

Fonte Alessandra Lolli – Capogruppo Gruppo Misto