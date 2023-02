POLIZIA ARRESTA PREGIUDICATO – Aggredisce e minaccia gli agenti con una siringa

Verso le ore 17,30 di ieri, nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio delle volanti, una pattuglia che stava transitando lungo via Gorizia, veniva avvicinata dal 56enne L.P. di nazionalità italiana, che, senza alcun motivo, si rivolgeva agli Agenti con frasi ingiuriose.

Gli Agenti quindi tentavano di capire il motivo di tale atteggiamento e nel contempo chiedevano all’uomo di esibire propri documenti d’identità.

A tale richiesta l’interessato reagiva mantenendo un atteggiamento superficiale nei confronti degli Agenti rifiutava ogni genere di collaborazione iniziando ad insultare gli operatori.

In tale contesto, L.P., risultava sprovvisto di documenti d’identità, e per questo motivo veniva fatto salire a bordo della Volante ed accompagnato in Questura per identificazione.

All’interno dei locali della Questura, l’uomo oltre a continuare a dimostrarsi non collaborativo alle operazioni di identificazione, improvvisamente estraeva una siringa che aveva occultato nelle pieghe dei vestiti e minacciava gli Agenti, che riuscivano a bloccarlo solo con l’utilizzo del Taser, mettendolo di seguito nelle condizioni di non fare male a sè ed agli altri.

Effettuata la compiuta identificazione L.P. veniva tratto in arresto per rispondere dei reati di minaccia e resistenza a P.U. e, su disposizione del P.M. di turno nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, associato alla locale Casa Circondariale per essere ivi trattenuto a disposizione dell’A.G..

Si rappresenta che la misura è stata adottata nella fase dell’indagine preliminare e che per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza dell’indagato in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.”

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 14 Febbraio 2023