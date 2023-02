Tra spazi fisici e digitali – AD Dal Pozzo inaugura una nuova era di progettazione integrata

Dopo l’apertura a Milano della piattaforma per progettisti Ottagono e di un nuovo magazzino a Grisignano, il Gruppo aumenta il fatturato del 20% usando come leva il digital e l’architettura sostenibile in acciaio.

In programma anche giornate formative esclusive, in presenza, dedicate ad architetti e designer

Un anno ricco di traguardi e di rinnovamento:

si può descrivere così il 2022 di AD Dal Pozzo, azienda che da oltre 50 anni scrive la storia nel design italiano e internazionale. Un anno che ha visto oltre 40.000 articoli venduti a più di 2.000 clienti in 63 diversi Paesi, l’inserimento di 12 nuove risorse e che si è concluso con un fatturato in crescita del 20%.

«Il 2022 è stato un anno davvero speciale per AD Dal Pozzo – dichiara Giuliano Dal Pozzo, Presidente di AD Dal Pozzo –.

Dodici mesi intensi, durante i quali, con l’impegno e la creatività che ci contraddistingue, abbiamo dato spazio a nuove idee e a nuovi progetti, per puntare a un’offerta integrata in grado di soddisfare i più elevati standard di design, comfort e sostenibilità sul mercato.

Tra i progetti nati nel 2022, Ottagono Milano,

nuovo spazio di supporto alla progettazione per architetti nella capitale del design italiano, ma anche il nuovo magazzino 4.0 AD Service Logistics, presso l’uscita autostradale di Grisignano di Zocco, che offre 4.000 mq di area logistica. Anche il 2023 ha in cantiere grosse novità: tra queste, il restyling del nostro main showroom di Grisignano».

Negli anni, l’offerta di AD Dal Pozzo si è evoluta, passando dalla vendita del singolo prodotto alla progettazione di interi spazi. L’attenzione ai dettagli e alla qualità ha portato l’azienda a completare la sua offerta con un servizio dedicato alla personalizzazione di ogni tipo di ambiente.

Dall’unione tra arredo, tecnologia e architettura è nata Ottagono, una piattaforma di servizi integrati per architetti e professionisti, che nel 2022 ha visto nascere nuovi progetti e collaborazioni.

6 cantieri realizzati con tecnologia Steel Frame per la costruzione di edifici ecosostenibili con struttura innovativa in acciaio leggero, di cui alcuni sono visitabili con la formula “Cantiere Aperto” per poter comprendere appieno le potenzialità del sistema, e 12 progetti in corso, tra cui la realizzazione di un ecoresort esclusivo composto da ville sostenibili a impatto zero progettato in collaborazione con un grande studio internazionale di Londra.

Questi i numeri di un anno memorabile per il Gruppo di Grisignano di Zocco.

«Ma Ottagono è anche un luogo di incontro dove partecipare a eventi di formazione su tecnologie in continua evoluzione – dichiara l’Arch. Gionata Dal Pozzo, Ceo di AD Dal Pozzo –.

Nel 2022 abbiamo portato nella nostra Ottagono Academy 14 brand di fama internazionale, tra cui Cassina, Poltrona Frau, Technogym, Schüco, e designer del calibro di Tobia Scarpa e di Roberto Lazzeroni per un totale di 10 giornate formative. Anche nel 2023 vogliamo puntare sull’aggiornamento professionale.

A febbraio siamo approdati in Lombardia per la prima edizione dell’Ottagono Academy a Milano e nel corso dell’anno vogliamo dedicare un focus a Debox, il nostro brand dedicato ai garage di lusso.

Infine,

abbiamo già fatto partire i preparativi per un nuovo corso specialistico di architettura e design che unisce docenti e brand, concretezza progettuale e ricerca accademica, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per i designer italiani e internazionali».

Nel corso del 2022 il Gruppo ha investito anche nel mondo digital, offrendo ai propri clienti un nuovo sito infocommerce: una forma ibrida di e-commerce, di alto livello grafico e di contenuto, che si focalizza non solo sulla vendita del prodotto ma anche e soprattutto sul servizio di progettazione integrata fornita da AD Dal Pozzo.

È poi nato un progetto che utilizza un nuovissimo terreno di gioco per architetti: il metaverso. Tra gli obiettivi che l’azienda si propone per il 2023, ci sono una serie di nuovi strumenti digitali per professionisti, nonché il rinnovamento della piattaforma Tools, dove è possibile sfogliare tutti i cataloghi e le schede tecniche dei migliori brand di architettura e interior design.

FOCUS ON: AD Dal Pozzo

AD Dal Pozzo (Architettura e Design Dal Pozzo), azienda specializzata nella progettazione di spazi internazionali ad alto tasso di design e distribuzione di soluzioni d’arredo, ha sede a Grisignano di Zocco (VI), dove agli uffici si alternano una materioteca dedicata all’architettura e al design, lo studio aziendale per architettura e interior design con 10 architetti e uno showroom di 2000 mq.

AD Dal Pozzo è presente, inoltre, a Padova con uno showroom di oltre 500 mq, a Milano con la divisione Ottagono dedicata all’architettura e a Montecarlo con un concept store dedicato al design garage.

Nel 2022 AD Dal Pozzo ha registrato un fatturato in crescita del 20%: la maggior parte dei ricavi si sviluppa sul mercato nazionale ed europeo, prestando inoltre particolare attenzione ai clienti di alcuni importanti mercati esteri come Russia, Asia, Medio Oriente e Centro America.

A collaborare con AD Dal Pozzo sono oltre 1000 firme dell’arredo, brand italiani e internazionali che hanno fatto la storia. Tra questi Bottega Veneta Home, Armani Casa, Cassina, B&B Italia, Minotti, Poltrona Frau, Baxter, Flos, Rimadesio, Molteni &C, Poliform. https://arredodalpozzo.it/

Vicenza, 9 febbraio 2023

Fonte UFFICIO STAMPA AD DAL POZZO | MY PR Lab