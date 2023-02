Accordo ULSS 7 Pedemontana e il SUMAI per ridurre le liste di attesa

Accordo con gli specialisti ambulatoriali: più prestazioni e supporto per una migliore appropriatezza

Questi i punti salienti dell’intesa sottoscritta tra l’ULSS 7 Pedemontana e il sindacato SUMAI in rappresentanza della categoria

L’obiettivo di ridurre le liste di attesa passa anche attraverso una collaborazione sempre più stretta tra tutte le figure coinvolte nel sistema sanitario. In questa prospettiva si inserisce anche l’accordo sottoscritto nella giornata di ieri tra ULSS 7 Pedemontana e il SUMAI, la principale organizzazione sindacale dei Medici Specialisti Ambulatoriali.

Nell’Azienda pedemontana sono circa un’ottantina, oltre a 10 psicologi, che garantiscono ogni giorno le specialistiche ambulatoriali nelle sedi distrettuali: cardiologi, dermatologi, oculisti, pneumologi, etc. Una risorsa fondamentale della sanità pubblica, che grazie al nuovo accordo sottoscritto fornirà un supporto ancora più rilevante per ridurre le liste di attesa.

Per raggiungere questo obiettivo, da una parte la nuova intesa sindacale prevede la disponibilità degli specialisti ambulatoriali ad incrementare il proprio orario di lavoro, d’intesa con l’Azienda, per gestire in modo più efficace eventuali picchi di richieste, ma altrettanto importante saranno anche gli strumenti previsti per favorire l’appropriatezza delle prescrizioni.

A questo scopo, per ciascuna specialità sarà attivato uno sportello telefonico,

15 minuti al giorno, per fornire consulenza ai Medici di Medicina Generale con ambulatorio in tutto il territorio dell’ULSS 7 Pedemontana, rispondendo a eventuali richieste di approfondimento e mantenendo così la presa in carico presso i Medici di Medicina Generale, ed evitando la prescrizione di visite specialiste in realtà non necessarie. E la stessa consulenza potrà essere fornita anche via e-mail.

Sempre nell’ottica di migliorare l’appropriatezza prescrittiva, gli Specialisti Ambulatoriali terranno incontri periodici con i Medici di Medicina Generale, per esaminare insieme situazioni ricorrenti o casi specifici che possono essere di esempio e confrontarsi sui percorsi di presa in carico più opportuni.

Inoltre, per garantire la continuità del servizio, l’intesa sottoscritta prevede che in caso di assenze brevi (tipicamente per una malattia o un impedimento personale) di uno specialista ambulatoriale, questi venga sostituito dai colleghi, così da evitare l’annullamento della visita per il cittadino.

«La riduzione delle liste di attesa è la nostra grande priorità – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza –

ma affrontare il tema non è solo una questione di risorse: fondamentale è anche lavorare sull’appropriatezza prescrittiva, che non significa negare visite ed esami, ma al contrario evitare che i cittadini si sottopongano a prestazioni sanitarie magari non necessarie, con tutti i disagi del caso, garantendo allo stesso tempo un accesso più rapido a quanti invece ne hanno un’effettiva necessità. L’accordo che abbiamo sottoscritto rispecchia questa strategia, perché da una parte incrementiamo le risorse in campo per le prestazioni sanitarie, dall’altra cercheremo di lavorare sull’appropriatezza prescrittiva, puntando su una collaborazione sempre più stretta tra i medici specialisti e i medici di medicina generale, nel rispetto del ruolo e delle competenze specifiche di ciascuno».

«Come Azienda siamo veramente soddisfatti di avere concluso questo accordo – sottolinea la dott.ssa Alessandra Corò,

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’ULSS 7 Pedemontana – che conferma e rafforza la stretta collaborazione in essere con gli specialisti ambulatoriali che prestano servizio nelle sedi distrettuali, garantendo dunque l’accesso alle più diverse prestazioni specialistiche direttamente sul territorio, senza necessità di accedere in ospedale. Questo è un ambito di attività del quale si parla poco, ma di grande importanza per i cittadini».

Una collaborazione che si basa su un obiettivo comune, come sottolinea il dott. Francesco Donghia, rappresentate SUMAI per l’ULSS 7 Pedemontana.

«La contrattazione si è svolta in modo molto lineare perché abbiamo le medesime finalità, sia l’Azienda sia noi come Sindacato abbiamo messo al centro del dialogo le esigenze del paziente e quando l’obiettivo è comune è facile trovare un accordo. La proposta dell’Azienda era appunto finalizzata a dare risposta alle necessità assistenziali dei cittadini, da parte nostra abbiamo cercato di modulare queste necessità sulla base delle nostre esigenze professionali e su questo l’Azienda ci è venuta incontro senza difficoltà».