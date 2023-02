A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31

Lavori in programma nei prossimi giorni sulle nostre tratte – A4 Holding SpA: lavori in programma

di marcia nella notte di lunedì 20 febbraio 2023, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA VERONA EST E SOAVE

In carreggiata Est (direzione Venezia) nella notte del 23 febbraio 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavorazioni urgenti di ripavimentazione e prolungamento del flesso nel cantiere della costruzione della corsia di emergenza al km 292+200, in carreggiata Est (direzione Venezia) tra i caselli di Verona Est e Soave (dal Km 292+200 al Km 293+100), si viaggerà su una sola corsia di marcia nella notte di giovedì 23 febbraio 2023 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA L’INTERCONNESSIONE A4/A31 E VICENZA EST

In direzione Milano nella notte di venerdì 24 febbraio 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri inerenti lavori di riqualificazione e sostituzione della segnaletica verticale in carreggiata ovest (direzione Milano) nel tratto autostradale compreso tra l’interconnessione tra l’A4/A31 e il casello di Vicenza Est (dal km.335+550 al Km. 335+400) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nella notte di venerdì 24 febbraio 2023, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE IN A4 TRA SOMMACAMPAGNA E PESCHIERA

In entrambe le direzioni nella notte del 25 febbraio 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova sono state programmate lavorazioni di abbattimento della linea elettrica (dal km 262+645 al Km 262+600) per la risoluzione delle interferenze con la linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia. A tal fine, in entrambe le careggiate tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera (dal km 270+781 al Km 259+300), verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 22.00 di sabato 25 febbraio fino alle ore 6.00 di domenica 26 febbraio 2023.

I viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Sommacampagna e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera.

Similmente i viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Sommacampagna.

Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Sommacampagna e lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Peschiera e le aree di sosta Val di Sona Ovest e Val di Sona Est.

La Società profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

AV/AC BRESCIA EST – VERONA: IL PROGETTO

I lavori, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), si inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia Est – Verona che si sviluppa per circa 48 km, iniziando il percorso nel comune di Mazzano, in provincia di Brescia, sino a raggiungere il comune di Verona nel lato occidentale con i nuovi binari AV e la nuova interconnessione di Verona Merci.

Il tracciato ferroviario attraversa 2 Regioni, 3 Province, 11 Comuni e si sviluppa per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, 30 km circa in parallelo all’autostrada A4 e 8 km circa in allineamento alla linea ferroviaria.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

