A Palazzo Toaldi Capra di Schio, la mostra: “Goli Otok. L’isola degli orrori”

In occasione del Giorno del Ricordo, Palazzo Toaldi Capra ospita la mostra “Goli Otok. L’isola degli orrori” dal 4 al 19 febbraio.

Organizzata dall’Unione degli Istriani nell’ambito del bando cultura del Comune. L’esposizione «racconta la storia del campo di rieducazione politica istituito da Tito su un’isola deserta del medio Adriatico – Goli Otok. Ovvero “Isola calva” -, dove furono imprigionati oltre 30mila oppositori, tra cui centinaia di italiani» spiegano i promotori.

Costituita da pannelli illustrativi con fotografie di Ivo Saglietti, un’introduzione di Massimiliano Lacota (presidente dell’Unione degli Istriani). I testi del giornalista Matteo Carnieletto, e arricchita anche da una toccante video testimonianza, la mostra sarà inaugurata il 4 febbraio alle 18.30

Sempre nell’ambito delle celebrazioni in occasione del Giorno del Ricordo e come iniziativa a corollario dell’esposizione, mercoledì 15 febbraio alle 18.15 nella Sala degli Affreschi di Palazzo Toaldi Capra è in programma una conferenza dal titolo “La Memoria infranta di Goli Otok” con Carnieletto.

La mostra è visitabile:

il mercoledì dalle 10 alle 12.30 , il venerdì dalle 15.30 alle 19 e il sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Per ulteriori informazioni e per visite guidate è possibile contattare lo 0445691406.

Fonte: Comune di Schio