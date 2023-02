42^ Stagione di Prosa Thienese: il 22 febbraio con AZUL

Il prossimo appuntamento fuori abbonamento della Stagione Thienese 2022/23 è mercoledì 22 febbraio 2023 alle 20.45 con AZUL. Scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca con Stefano Accorsi.

In una città dove il gioco del pallone è febbre, amore e passione quattro amici fanno i conti con le loro rispettive vite e provano a ricostruire una serenità andata a pezzi. Li accomuna la passione per la squadra del cuore e le infanzie quasi fiabesche. Sono semplici come il pane, ma allo stadio si fanno travolgere da una furia che ogni volta li sconquassa.

«Ho sempre raccontato storie di personaggi carichi di umanità, fragili e trasognati. Il mio teatro – dichiara l’autore e regista Daniele Finzi Pasca – è costruito riproducendo il linguaggio dei sogni. Credo siano clown i personaggi che popolano le mie storie dato che sussurrano, inciampano, ridono e si commuovono. Sono fatti di cristallo, di burro e di zucchero e con un colpo di vento si trasformano in giganti. Ho avuto la fortuna di incontrare questi quattro attori carichi di umanità, mestiere e passione. Con loro è stato facile dare vita a questa piccola rapsodia dedicata a quanti non si danno mai per vinti.»

(scheda di regia)

Mercoledì 22 febbraio 2023 – ore 20.45

AZUL

Gioia, Furia, Fede y Eterno AMor

scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca

con Stefano Accorsi

e con Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo

designer luci Daniele Finzi Pasca

scene Luigi Ferrigno

costumi Giovanna Buzzi

video designer Roberto Vitalini

musiche originali Sasà Piedepalumbo

Produzione Nuovo Teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e Teatros del Canal, Madrid

Per informazioni e prenotazione: Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin 1, tel. 0445-804.745-746, teatro@comune.thiene.vi.it e cultura@comune.thiene.vi.it

La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’acquisto on line: myarteven.it e vivaticket.com

Il programma della 42^ Stagione Teatrale Thienese è consultabile nei siti: www.comune.thiene.vi.it – www.myarteven.it – www.vivaticket.com e presso tutte le aziende di promozione turistica del vicentino.

Tutte le foto sono di Jarno Iotti