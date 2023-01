Vicenza, quartiere Laghetto: al via i lavori dell’illuminazione elettrica

Illuminazione pubblica, a Laghetto al via i lavori per l’interramento delle reti e l’installazione di 60 nuove lampade a led

Sindaco Rucco e assessore Ierardi: “Un intervento che riqualifica l’intero quartiere”

Prendono avvio questa settimana alcuni significativi interventi all’illuminazione pubblica del quartiere di Laghetto nell’ambito dell’operazione che sta coinvolgendo tutta la città.

Mattia Ierardi – “Con questi lavori – fanno il punto il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture

andiamo non solo a mettere a noma le reti, ma anche a riqualificare il quartiere dal punto di vista della qualità urbana. Realizziamo infatti ex novo buona parte dei cavidotti interrati, in sostituzione dell’attuale linea aerea che andrà quindi del tutto eliminata e di vecchie reti sotterranee in cattivo stato di conservazione.

La sessantina di nuovi apparecchi a led che installiamo, inoltre, sono di elevata qualità tecnica e tecnologica e con alto rendimento e tutti dotati di riduzione automatica del flusso luminoso”.

L’intervento, del valore di circa 250 mila euro, rientra tra quelli previsti dal contratto del servizio di gestione delle reti comunali di pubblica illuminazione affidato a City Green Light Srl.

Nel dettaglio,

si procede con il rifacimento completo di parti dell’impianto, compresi gli scavi per la posa delle tubazioni. Con la realizzazione dei plinti per i sostegni, la posa delle nuove linee elettriche e l’installazione dei sistemi illuminanti.

Le attuali sorgenti luminose vengono sostituite con circa 60 apparecchi a led.

I sostegni ammalorati vengono cambiati, viene inserito il telecontrollo e in alcune vie sono installati nuovi punti luce.

Con l’avanzamento del cantiere, che durerà circa tre mesi, si procede a rimuovere via via gli impianti elettrici di illuminazione non più collegati, con conseguente riqualificazione delle zone interessate all’intervento.

L’operazione

richiede scavi, per una lunghezza complessiva di circa un chilometro e mezzo, in alcuni tratti di via dei Laghi, via Lago di Como, via Lago di Ledro. Oltre a via Lago di Misurina, via Lago di Garda, via Lago di Caldaro, via Lago di Iseo. E via Lago di Carezza, via Lago di Alleghe, via Lago di Viverone, via Lago di Auronzo.

Sono possibili alcuni restringimenti delle carreggiate stradali interessate, oltre alla chiusura di tratti di pista ciclabile o marciapiedi.