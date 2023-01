Vicenza, ex scuola Giusti: pronto il progetto per il rifacimento del tetto

Passa anche per l’ex scuola Giusti, sede di numerose associazioni di volontariato, l’articolato piano di rigenerazione urbana che l’amministrazione ha messo a punto con i fondi del Pnrr.

L’edificio sarà interessato da un intervento di manutenzione straordinaria della copertura e degli interni del valore di 500 mila euro. Finanziato attraverso la missione 5 “Inclusione e coesione”, componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, investimento 2.1, in cui sono confluiti i progetti di rigenerazione urbana destinati a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

“Con questa riqualificazione – dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron che stamane ha ottenuto il via libera della giunta al progetto definitivo – operiamo sulla storica struttura dei primi del Novecento che si affaccia sul Giardino Salvi, a sua volta interessato da un progetto per la sua completa riqualificazione. Una risposta importante alla richiesta delle associazioni di operare in un ambiente decoroso”.

I lavori deliberati questa mattina prevedono lo smontaggio del manto di copertura dell’edificio, il recupero dei coppi antichi non danneggiati e il loro ripristino, la posa di un nuovo tavolato in legno, l’inserimento di nuove gronde in lamiera zincata e la pulizia degli elementi terminali in ghisa, la ricostruzione muraria delle porzioni di cornici mancanti. Le travi degradate saranno sostituite o consolidate. L’intervento all’ex scuola Giusti comprende infine il restauro degli elementi decorativi presenti nelle facciate est e ovest: le statue e le ceste saranno smontate e pulite, saranno rinforzati i perni metallici e saranno rifatte le parti mancanti.