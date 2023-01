Vicenza: approvato il calendario delle domeniche di formazione ecologica

È stato approvato dalla giunta il calendario delle domeniche di formazione ecologica da gennaio ad aprile 2023. Le iniziative di sensibilizzazione ai temi ambientali si svolgeranno domenica 29 gennaio, 26 febbraio, 19 marzo e 23 aprile a Vicenza.

Le giornate di formazione ecologica sono organizzate dall’assessorato all’ambiente, a seguito dell’accordo di Bacino Padano e al Pacchetto di misure straordinarie approvate dalla Regione del Veneto, che prevede la realizzazione di una domenica ecologica al mese da ottobre ad aprile. Le attività di sensibilizzazione sulla tutela del territorio e sullo sviluppo sostenibile rientrano inoltre nelle linee programmatiche dell’amministrazione e tra le iniziative previste con la sottoscrizione del Patto dei sindaci per la qualità dell’aria.

“Le domeniche di formazione ecologica sono degli appuntamenti consolidati del calendario degli eventi in città – spiega l’assessore all’ambiente Simona Siotto – l’aspetto saliente di queste giornate non è il blocco del traffico, che sappiamo incidere minimamente sulla qualità dell’aria, si tratta piuttosto di momenti di grande importanza per sensibilizzare su temi come la riduzione della produzione di rifiuti, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’accrescimento dell’uso di risorse rinnovabili e la diminuzione dell’inquinamento. Con le associazioni e i volontari del territorio coinvolgiamo i cittadini in iniziative di informazione ed educazione relative al consumo e a stili di vita sostenibili, alla protezione della biodiversità e alla gestione sostenibile della risorsa acqua e del suolo”.

Ogni domenica di formazione ecologica sarà dedicata ad un tema, che sarà definito di volta in volta con attività in diverse aree del territorio comunale. Nella giornata del 19 marzo sarà previsto anche il blocco del traffico, con modalità che saranno comunicate in prossimità dell’appuntamento. In caso di sovrapposizione con altri eventi, le date delle domeniche di formazione ecologica potranno subire delle variazioni.