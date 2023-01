Ok alla manutenzione della copertura – Valdagno, Palalido più funzionale e più green

Stop alle infiltrazioni e una nuova spinta al risparmio energetico. È stato approvato dalla giunta comunale il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria della copertura del Palalido.

L’intervento permetterà di risolvere le problematiche che oggi causano infiltrazioni d’acqua all’interno della struttura e al contempo di migliorare l’isolamento e l’efficienza della stessa sotto il profilo energetico.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 115.000 euro dei quali 75.000 finanziati con i fondi del PNRR. Entro la fine di luglio è prevista la gara per l’assegnazione dei lavori.

“Un intervento di ammodernamento importante per una delle strutture sportive più frequentate e utilizzate della città – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Granello -.

Con questo progetto assicuriamo una maggiore protezione dell’edificio,

eliminando le criticità che purtroppo si segnalano in occasione di piogge abbondanti, e ne miglioriamo l’efficienza energetica in aggiunta a quella già garantita dalla dotazione di pannelli fotovoltaici. Il Palalido diventa così ancora più green e sostenibile”.

In particolare, il progetto si compone due interventi principali.

Per evitare sovraccarichi ai pluviali in caso di precipitazioni intense, si procederà alla completa sostituzione del sistema di allontanamento delle acque meteoriche dalla copertura principale in corrispondenza del prospetto dell’edificio sul lato delle tribune esterne, verso la pista di atletica.

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo sistema che intercetterà i pluviali nella sommità della parete e, con una tubazione in acciaio inox, scaricherà le acque nella rete esistente attraverso un pozzetto posto a nord della struttura.

Nell’ambito del progetto verrà inoltre migliorata l’efficienza dell’edificio sotto il profilo del risparmio energetico.

La superficie vetrata dei serramenti di una parte degli shed posti sulla copertura sarà infatti trattata con una particolare pellicola che permetterà di ottenere una riduzione di circa il 25% della trasmittanza termica del vetro, migliorando così le condizioni di utilizzo del struttura e contenendo i consumi del palazzetto.

Comune di Valdagno – Ufficio stampa