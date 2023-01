Un nuovo Direttore per l’U.O.C. Affari Generali dell’ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale Carlo Bramezza ha formalizzato oggi la nomina del dr. Cristiano Galizian alla direzione dell’U.O.C. Affari Generali dell’ULSS 7 Pedemontana.

Originario della Liguria, 51 anni, dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Padova il dr. Galizian ha costruito tutta la propria carriera nella sanità pubblica locale. Dal 1999 ha lavorato infatti presso l’allora ULSS 4 Alto Vicentino, poi confluita nell’ULSS 7 Pedemontana. Esercitando incarichi di crescente responsabilità nei servizi Affari Generali e Legali, Personale e Relazioni Sindacali.

Come suggerisce la denominazione stessa, l’U.O.C. Affari Generali

è responsabile di un’ampia serie di atti e adempimenti istituzionali, anche di grande rilevanza sul piano giuridico e per un corretto rapporto con i cittadini: dalla gestione documentale al rispetto delle normative per la tutela della privacy, oltre a tutta l’attività in capo all’Ufficio Legale; inoltre supporta direttamente la Direzione Generale per gli atti amministrativi e gestisce, in stretto collegamento con la Medicina Legale e il Risk Manager, la materia assicurativa e dei sinistri.

«Quando si parla di sanità – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza –

giustamente l’attenzione si rivolge innanzitutto sul ruolo di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici, ma un’organizzazione complessa come un’ULSS semplicemente non potrebbe funzionare senza la competenza e l’impegno del personale amministrativo. L’U.O.C. Affari Generali svolge un lavoro di grande responsabilità, anche se lontano dai riflettori, e sono certo che sotto la guida del dr. Galizian ci aiuterà a essere un’azienda socio-sanitaria sempre più efficiente, trasparente e corretta nel modo di rapportarsi all’interno e all’esterno».

Un impegno che naturalmente il dr. Galizian è pronto ad affrontare: «Dobbiamo confrontarci con normative in continua evoluzione, sempre più complesse e di impegnativa applicazione, e anche in questo nuovo incarico dedicherò il massimo impegno per il miglioramento continuo nell’interesse pubblico, alla guida di una squadra di cui ho già potuto apprezzare la grande professionalità».