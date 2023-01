Il nuovo anno inizia all’insegna della prevenzione per l’ULSS 8 Berica, che sta spedendo in questi giorni le lettere di invito alle famiglie per i vaccini agli adolescenti contro difterite, tetano, pertosse e polio e HPV

Prosegue l’impegno del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 8 Berica per le vaccinazioni rivolte alla fascia più giovane della popolazione: per il mese di gennaio e febbraio saranno ben 9.892 le lettere di invito che saranno spedite ad altrettante famiglie vicentine con adolescenti nati nel 2009 e 2010.

Sono questi ultimi, infatti, i destinatari della campagna di prevenzione coordinata come sempre dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 8 Berica. Più in dettaglio, ai circa 5.009 nati nel 2009 sarà offerto gratuitamente il richiamo della vaccinazione tetravalente contro difterite, tetano, pertosse e polio (DTPa-IPV), secondo le linee guida del Ministero della Salute. In questa occasione sarà possibile anche ricevere la vaccinazione per l’HPV (papilloma virus), per le ragazze ed i ragazzi, a partire dal dodicesimo anno di età. Questa vaccinazione li protegge dalle malattie da HPV, e quindi dall’insorgenza di varie forme tumorali. Riduce, inoltre, la circolazione e la trasmissione di questa infezione e la possibilità di venire a contatto con questi virus.

Il richiamo per la vaccinazione tetravalente prevede un’unica somministrazione, mentre per il vaccino contro l’HPV viene programmata una seconda dose dopo 6 mesi.

Proprio per promuovere la vaccinazione contro l’HPV il SISP dell’ULSS 8 Berica ha previsto anche una specifica lettera di invito, rivolta ai nati nel 2010.

In entrambi i casi l’invito spedito a casa prevede già una proposta di data e orario, oltre all’indicazione della sede più vicina a casa tra i Centri di Vaccinazione di Popolazione dell’ULSS 8 Berica, che come noto sono tre: a Torri di Quartesolo (via dell’Industria, 1), Noventa Vicentina (presso il Palasport di via Frassenara n.155) e Arzignano (via Kennedy, 2).

Qualora la data o l’orario proposti non siano compatibili con gli impegni personali, sarà comunque possibile accedere direttamente e senza prenotazione al CVP più vicino, nelle giornate di apertura indicate sul sito dell’ULSS 8 Berica.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0444 935505 (da cellulari o rete fissa) oppure il numero verde 800 27 70 67 (solo da rete fissa), entrambi attivi dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 14.00 (esclusi i festivi).