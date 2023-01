ULSS 7: un nuovo Direttore anche alla Direzione Amm. Territoriale

Il dott. Eddi Frezza è il nuovo Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

Prosegue anche nel 2023 l’impegno della Direzione per potenziare gli organici dei servizi territoriali: tra i primi atti del nuovo anno vi è infatti la nomina del nuovo Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale dell’ULSS 7 Pedemontana.

Nel nuovo incarico, il dott. Frezza coordinerà la gestione dei finanziamenti regionali relativi ai servizi socio-sanitari, curando le convenzioni e le co-progettazioni con le associazioni di volontariato, le strutture residenziali, semi-residenziali e i centri diurni, oltre a seguire molti altri aspetti, compreso il tema delicato della ricerca e conferimento degli incarichi ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta.

Trevigiano, 49 anni, il dott. Eddi Frezza era arrivato in ULSS 7 Pedemontana nell’aprile del 2022 come nuovo direttore dell’Unità Operativa Semplice dipartimentale “Sociale”, incarico durante il quale ha supportato il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, la dott.ssa Alessandra Corò, nell’organizzazione dei servizi sociali territoriali, coordinando in particolare l’elaborazione e l’esecuzione dei Piani di Zona (ovvero la programmazione dei servizi socio-sanitari sul territorio) e favorendo il coinvolgimento delle Amministrazioni Locali e delle Associazioni di Volontariato.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste,

il dott. Frezza ha successivamente approfondito il proprio curriculum con un master in “Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali” presso l’Università LIUC di Castellanza –Varese, frequentando poi il corso di formazione manageriale per Direttori Generali in azienda sanitaria organizzato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica della Regione Veneto.

Nella sua carriera di dirigente pubblico, prima di arrivare in ULSS 7 Pedemontana aveva ricoperto l’incarico di Direttore di Centri Servizi per anziani non autosufficienti, oltre che di asili e centri diurni, coordinando anche l’esecuzione di servizi di assistenza domiciliare in convezione con le Amministrazioni Comunali.

«Il dott. Frezza lavora nella nostra Azienda da meno di un anno – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – ma si è immediatamente integrato bene con la struttura e ha dimostrato valide doti organizzative e relazionali, oltre che di competenza specifica. Sono certo che anche in questo nuovo incarico saprà lavorare in modo efficace per raggiungere gli obiettivi aziendali, e dunque contribuire ad un ulteriore potenziamento dei servizi territoriali nel rispetto di quei criteri di efficienza e in generale di buona gestione che oggi è sempre più importanti».

Una nuova sfida professionale che dott. Frezza è pronto ad affrontare:

«Naturalmente sono felice e riconoscente per questo nuovo incarico, che mi darà la possibilità di misurarmi con le varie realtà del territorio e approfondire tematiche importanti all’interno dell’Azienda. La Direzione Amministrativa Territoriale consente infatti di seguire molti progetti dal principio alla fine: dall’arrivo del finanziamento e la predisposizione delle convenzioni per lo svolgimento delle attività indicate dall’Unità Operativa referente, alla gestione dei pagamenti durante lo sviluppo operativo, fino a curare la rendicontazione finale. Sicuramente si tratta di un ruolo di grande responsabilità, ma anche di un punto di vista privilegiato sulle complesse dinamiche dei servizi socio-sanitari».