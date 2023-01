Tra conferme e novità, ACI Vicenza e Scuderia Palladio Historic presentano la nuova edizione dedicata ai conduttori tesserati presso l’Ente berico – Trofeo Rally ACI Vicenza: ecco l’edizione 2023

Si parte l’11 febbraio con la novità del Rally Valchiampo: una settimana dopo la cerimonia delle premiazioni a Rally Meeting

Sono passati poco meno di due mesi dall’ultimo rally dell’edizione 2022 ed il Trofeo Rally ACI Vicenza scopre le carte di quella del 2023, la quinta della Serie organizzata in collaborazione con la Scuderia Palladio Historic dedicata, appunto, ai tesserati dell’Automobile Club Vicenza.

Sulla falsariga del 2022 sono stati selezionati,

oltre ai rallies del Vicentino, anche altri limitrofi già presenti nelle precedenti edizioni, in modo da offrire una rassegna di gare ben cadenzate nel calendario.

Fortemente voluto dal Direttivo di ACI Vicenza che si è affidato una volta di più alla collaborazione fattiva della Scuderia Palladio Historic, il trofeo mira a coinvolgere maggiormente i propri tesserati, soprattutto quelli che corrono con le auto moderne dai quali ci si aspetta una partecipazione più sentita grazie anche al calendario che si arricchisce di una nuova manifestazione in provincia – il Rally Valchiampo del prossimo febbraio – contando così su ben tre eventi nel solo territorio vicentino, che salgono addirittura a quattro per le auto storiche.

Un motivo in più per rafforzare l’interesse verso il Trofeo Rally ACI Vicenza, è dato dal montepremi che mette in palio la licenza sportiva per la stagione 2024 per i vincitori delle varie categorie, e la tessera ACI per i secondi classificati, oltre ai premi d’onore previsti dal regolamento, che verranno consegnati durante la cerimonia delle premiazioni, ospitata anche quest’anno dalla rassegna Rally Meeting.

Sei sono gli appuntamenti per i piloti “storici” i quali dovranno partecipare ad almeno tre gare di quelle previste per risultare classificati; il numero minimo scende a due per i “moderni” il cui calendario conta una gara in meno.

Si partirà nel fine settimana dell’11 e 12 febbraio con il nuovo Rally Valchiampo nella duplice tipologia moderno e storico, mentre salta all’occhio la novità dello sdoppiamento del Città di Schio che propone la gara storica a fine luglio, mantenendo quella di novembre per il moderno che entra a far parte dell’IRCup. Auto moderne e storiche si ritroveranno assieme solo in occasione del Rally Città di Bassano.

I CALENDARI:

AUTO STORICHE

11/12 Febbraio: 1° Rally Storico Valchiampo (VI)

28/29 Aprile: 11° Valsugana Rally Historic (TN)

2/3 Giugno: 18° Rally Storico Campagnolo (VI)

28/29 Luglio: 7° Rally Storico Città di Schio (VI)

13/14 Ottobre: 18° Rally Storico Città di Bassano (VI)

10/11 Novembre: 5° Lessinia Rally Historic (VR)

AUTO MODERNE

11/12 Febbraio: 1° Rally Valchiampo (VI)

14/15 Aprile: 2° Brenta Dolomiti Rally (TN)

4/5 Agosto: 20° Rally Città di Scorzè (VE)

13/14 Ottobre: 40° Rally Città di Bassano (VI)

17/18 Novembre: 32° Rally Città di Schio (VI)

L’iscrizione al trofeo è gratuita e va perfezionata contestualmente al rinnovo della licenza presso l’Ufficio sportivo di ACI Vicenza; sarà comunque possibile aderire in un secondo tempo ma in questo caso non verranno conteggiati gli eventuali punti delle gare a cui si ha già preso parte. Unico obbligo per i conduttori, quello di apporre su ogni fiancata della vettura l’adesivo del trofeo, che sarà consegnato al momento dell’iscrizione, in numero congruo per soddisfare le esigenze di chi utilizza vetture in affitto.

PREMIAZIONI EDIZIONE 2022 –

Si terranno presso la Fiera di Vicenza in occasione della rassegna Rally Meeting organizzata da Miki Biasion nel primo fine settimana di febbraio. Ad ospitarle sarà lo stand di ACI Vicenza nella giornata di domenica 5; l’orario sarà comunicato prossimamente, non appena ricevuta conferma definitiva tramite il sito ufficiale del trofeo e apposito comunicato stampa. L’elenco dei conduttori premiati è consultabile dal portale www.palladiohistoric.it

A trionfare nell’edizione 2022 sono stati Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi tra gli storici; Nicola Dall’Osto e Christian Ronzani tra i moderni.

Vicenza, 11 gennaio 2023

Ufficio Stampa Scuderia Palladio Historic

Immagini della scorsa edizione realizzate da Videofotomax