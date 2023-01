Trofeo Rally ACI Vicenza: domenica 5 febbraio, le premiazioni

Confermata la data della cerimonia delle premiazioni dell’edizione 2022, ospitate nello stand dell’Automobile Club Vicenza durante il salone Rally Meeting

Sarà lo stand dell’Automobile Club Vicenza ad ospitare, domenica 5 febbraio 2023, la cerimonia delle premiazioni dell’edizione del Trofeo Rally 2022. Organizzato dall’ente stesso, in collaborazione con la Scuderia Palladio Historic.

L’appuntamento è stato fissato per le ore 11

durante la terza giornata della rassegna Rally Meeting organizzata da Miki Biasion, giunta alla terza edizione. L’evento si terrà al padiglione 7 della Fiera di Vicenza situata nei pressi del casello autostradale di Vicenza Ovest.

Numerosi saranno i conduttori chiamati a presenziare alla cerimonia

durante la quale saranno consegnati ai vincitori delle varie categorie del Trofeo 2022 i premi d’onore e, per gli aventi diritto come previsto dal regolamento, l’omaggio delle licenze sportive e delle tessere ACI per l’anno in corso. Assieme ai premiati, sfileranno sul palco anche un cospicuo numero di conduttori tesserati per l’Automobile Club Vicenza che si sono distinti durante la scorsa stagione in diversi settori dell’automobilismo nazionale ed internazionale.

Per tutti i conduttori invitati alle premiazioni, l’ACI Vicenza ha previsto un accredito dedicato che sarà disponibile presso sportello apposito, all’ingresso della fiera.

Contestualmente alla premiazione,

sarà presentata ufficialmente anche l’edizione 2023 del Trofeo Rally del quale nei giorni scorsi sono stati diffusi regolamento e calendario. Disponibili anche dal sito della Scuderia Palladio Historic. Già nella settimana successiva a Rally Meeting si alzerà il sipario sulla Serie con la disputa della prima edizione del Rally Valchiampo nella duplice configurazione per auto moderne e storiche.

Le due categorie si ritroveranno assieme solamente nel contesto del Rally Città di Bassano ad ottobre dopo le tappe del Dolomiti Brenta e Scorzè per le moderne che concluderanno col Città di Schio, mentre per le storiche gli altri teatri delle sfide saranno il Valsugana, il Campagnolo, il Città di Schio Storico e il Lessinia.

Informazioni e regolamento al sito web www.palladiohistoric.it