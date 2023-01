Tre serate proposte dal Circolo Fotografico Città di Thiene per i suoi 50 anni

Il Circolo Fotografico Città di Thiene nel 2023 compie 50 anni e per festeggiare il mezzo secolo di vita propone alla Cittadinanza tre serate di grande fotografia all’Auditorium Città di Thiene-Fonato, ad entrata libera, nei venerdì 3 febbraio, 17 marzo e 14 aprile alle ore 20.30.

La rassegna è organizzata in collaborazione con il Comune di Thiene.

Dichiara l’assessora alla Cultura e alla Biblioteca, Ludovica Sartore.

«L’Amministrazione Comunale è lieta di sostenere con questa rassegna di tre serate l’attività del Circolo Fotografico Città di Thiene, realtà culturale tra le più vivaci e qualificate. Dal 1973 il Circolo ad oggi si è distinto per un’intensa vita associativa e per un livello artistico raggiunto davvero molto elevato, riscuotendo premi di altissimo livello.

L’amore che il Circolo riserva per la Città di Thiene è significativamente rivelato nel nome scelto e nella preziosa e costante collaborazione gratuita accordata in occasione delle più importanti manifestazioni organizzate dal Comune, oltre che nella promozione di innumerevoli e pregevoli iniziative finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio di immagini della Città. Nell’invitare la Cittadinanza a partecipare alle tre serate, di notevole interesse culturale, rivolgo l’auspicio di lunga vita al Circolo nel segno dell’eccellenza.

Confido che soprattutto i giovani vogliano accostarsi a quest’arte così creativa, che sa unire così mirabilmente tecnica e sensibilità personale, affidandosi al nostro Circolo per imparare, crescere e rinnovare, così anche nel futuro, con il proprio apporto, il successo internazionale a cui questa realtà thienese ci ha ormai abituato. Ringrazio il Presidente, Lorenzo Dal Collo, per la disponibilità attestata all’Amministrazione Comunale e per il prezioso lavoro svolto».

Si inizierà il giorno 3 febbraio con Marc De Tollenaere, fotografo belga, ma veneziano d’adozione, che presenterà il suo libro fotografico Uno, nessuno e cinquantamila, un meraviglioso viaggio dentro le case dei veneziani.

La rassegna prosegue il 17 marzo con la pluripremiata fotografa di viaggi Sandra Zagolin con Emozioni di un istante.

Ultimo incontro è il 14 aprile quando ospite della serata sarà l’avventuroso reporter freelance Nicola Zolin, da sempre impegnato nel sociale, con Sguardi sul reale” – Una vita da reporter.

Commenta il Presidente del Circolo, Lorenzo Dal Collo:

«Il Circolo fotografico si riunisce due volte al mese con cadenza quindicinale. Ci troviamo per parlare di fotografia, vedere e mostrare foto, scoprire, approfondire e confrontarci su nuove tecniche fotografiche o anche, semplicemente, per scambiarci idee su questa straordinaria forma di espressione e comunicazione.

Grazie ad un buon numero di Circoli amici del vicentino, cerchiamo di organizzare anche serate di incontro tra noi. Dopo un periodo di vuoto dovuto alla pandemia, ritorneremo a proporre il corso di fotografia, rivolto a chi vuole imparare a comunicare con l’immagine. Il Corso di fotografia inizierà mercoledì 15 marzo 2023 e per le iscrizioni è sufficiente scrivere a info@cfthiene.com.

Nelle lezioni insegneremo a prendere confidenza con la macchina fotografica per raggiungere lo scopo desiderato attraverso i segni che compongono il linguaggio. Il corso ha lo scopo di stimolare la creatività delle persone e diffondere la conoscenza dell’attività del Circolo sul territorio. Molto stimolante per i soci, inoltre, è la partecipazione assieme ad altre realtà del territorio a concorsi fotografici su vari temi».

Fondato nel 1973 e da subito iscritto alla FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, il Circolo Fotografico Città di Thiene ha sempre ottenuto lusinghieri e ottimi risultati nel campo della fotografia amatoriale con innumerevoli opere fotografiche segnalate o vincenti in concorsi nazionali e mondiali.

Accanto ai nomi del fondatore del Circolo, Gianni Busin, e del segretario Ampelio Corradin, ci sono quelli di Giuseppe Stella e Bruno Dalle Carbonare. I Presidenti che si sono succeduti fino ad oggi sono Bruno Cortiana, Mauro Tessaro, Fausto Carmignotto, Pietro Martini e Carlo Rossi.

Una menzione particolare,

tra i numerosissimi soci che hanno conquistato riconoscimenti importanti, va a Bruno dalle Carbonare e Giuseppe Stella, che hanno portato il Circolo ai vertici della fotografia amatoriale a livello internazionale nei cinque continenti, con 8 medaglie d’oro, 23 d’argento 9 di bronzo e ben 59 opere con segnalazioni speciali (nei concorsi internazionali partecipano solo i migliori autori di circa 50 Paesi).

Le loro opere sono state esposte in mostre personali e collettive in Francia, Belgio, Polonia, India, Australia, Argentina, Stati Uniti e Canada. Nel 2002 Bruno dalle Carbonare in Belgio, al Concorso Mondiale a cui hanno partecipato 60 Nazioni, ha vinto con altri nove autori italiani, la Coppa del Mondo a squadre con la bellissima foto “Paesaggio veneto”, un’immagine stupenda in cui arte e sentimento, uomo e natura, presente e passato, tecnica e sensibilità, si fondono in modo eccezionale e due secondi posti sono stati conquistati dalla FIAF con altre due opere di Giuseppe Stella

Nel Circolo fotografico c’è posto anche per quelli che sono alle prime armi,

ai quali sono dedicati specifici corsi base tenuti dai soci più esperti. Numerose ed interessanti sono tutte le attività proposte per i soci e non, quali, ad esempio, mostre o proiezioni fotografiche in biblioteche convenzionate, mostre collettive o personali, serate didattiche sulla fotografia, dallo semplice sviluppo a tecniche di post-produzione con i più recenti software, ma anche presentazione di autori moderni o meno recenti che hanno scritto la storia di questa importante forma di arte e di comunicazione.

Altre preziose informazioni sul Circolo Fotografico Città di Thiene sono reperibili sul sito www.cfthiene.com, dove le notizie sull’attività sono corredate dalle bellissime immagini dei Soci, sulla pagina Facebook e Instagram.

Fonte: Comune di Thiene