Thiene: il secondo appuntamento con la rasegna “DomenicaTeatro”

Il secondo appuntamento con la rassegna per famiglie DomenicaTeatro è domenica 22 gennaio 2023 con lo spettacolo portato in scena dalla Fondazione A.I.D.A dal titolo Storie incartate per principesse ribelli, teatro d’attore, per un pubblico dai 4 anni in su, su testo e regia di Pino Costalunga, con Elisa Lombardi.

L’Aggiustafiabe racconta fiabe dimenticate e perdute nei vecchi libri e ha pure gli attrezzi per modificare i ruoli e i destini dei personaggi. È così che le Principesse delle Fiabe diventano delle “terribili ragazze ribelli”, perché ogni Principessa ha il diritto di guidare il proprio futuro. Affronteranno mille avventure per trovare il Principe perduto, sconfiggeranno il Drago con le armi dell’intelligenza; saranno loro a decidere se volere il classico finale da fiaba, con il festoso matrimonio per diventare Regina, o se scegliere un finale diverso, senza costrizione alcuna.

Tutti gli spettacoli di DomenicaTeatro si svolgono al Teatro Comunale di Thiene con inizio alle ore 17.00. Il biglietto unico è di € 5,00 e quest’anno viene lanciata la promozione per famiglie che permette l’acquisto di 5 biglietti per € 20,00, quindi con un ingresso in omaggio per estendere il piacere di un pomeriggio a teatro assieme ad un amico.

Prevendita e info all’Ufficio Cultura, piazza A. Ferrarin, 1, tel. 0445 804745 e vendita nei giorni dello spettacolo a partire dalle ore 16.00 in Teatro Comunale, tel. 0445 804 943.

Fonte: Comune di Thiene