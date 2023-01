Thiene: 42^ Stagione di Prosa con lo spettacolo EZRA IN GABBIA

Il terzo appuntamento con la Prosa per la Stagione Thienese 2022/23 è martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 2023 con EZRA IN GABBIA O IL CASO EZRA POUND, con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini. Scritto e diretto da Leonardo Petrillo, liberamente tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni di Ezra Pound.

Ezra in gabbia è uno spettacolo basato sulle ossessioni: ossessione per la giustizia, per la libertà, per l’usura, che corrode il mondo…

L’ossessione dell’uomo Pound che si sente inadeguato, per non essere riuscito, se non a sprazzi, a far fluire carità e amore, “a rendere le cose coerenti”; ma difende la sua poesia, la scoperta delle incongruenze sociali e artistiche, del mondo e degli uomini. È una messinscena che tutto mostra e tutto nega. La scena è spoglia, a eludere se stessa. La musica è distorsione del reale. I video montano e smontano il concetto stesso di materico, come un bimbo che gioca a creare. Solo la parola, ghianda di luce, trova la propria forma e la propria ragione. Solo il silenzio, finale e definitivo apre la memoria finalmente alla danza della vita e gli restituisce dignità e libertà.

Mariano Rigillo è l’attore ideale per interpretare Ezra Pound, con la sua gestualità, la ricerca del silenzio, la parola in idea. Anna Teresa Rossini evoca il pensiero ed i Cantos del poeta/profeta rendendo bello il difficile.

A ragione della memoria (note di regia)

scene Gianluca Amodio

costumi Lia Francesca Morandini

disegno luci Enrico Berardi

musiche Carlo Covelli

aiuto regia Mario Rinaldoni

Produzione TSV – Teatro Stabile del Veneto, OTI – Officine del Teatro Italiano

nell’ambito del progetto “VenEzra” promosso dalla Regione Veneto

Fonte: Comune di Thiene

In foto di copertina Mariano Rigillo – Credit Pino Le Pera