Si è svolto lo scorso fine settimana il XIII congresso del SUNIA di Vicenza in vista del congresso regionale che si svolge mercoledì 25 gennaio 2023 a Mestre; seguirà tra un mese il congresso nazionale a Pesaro – SUNIA Vicenza: Mauro Marchi confermato segretario generale

L’assemblea si è svolta in una saletta della sede della Cgil di Vicenza: è stato riconfermato all’unanimità per il terzo mandato Mauro Marchi responsabile del sindacato inquilini da 8 anni. Vicesegretario è stato eletto Francesco Brasco. Nell’occasione è stato nominato anche il direttivo provinciale.

Il SUNIA in provincia di Vicenza annovera circa 800 tesserati, in gran parte assegnatari delle case Ater e di proprietà comunale.

Durante il congresso il segretario uscente Mauro Marchi ha sottolineato come il SUNIA debba rinnovare il suo impegno sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica: le amministrazioni non mostrano un impegno fattivo nell’incrementare le case popolari nonostante vi sia una costante richiesta che supera di gran lunga l’offerta.

Il “problema” casa si incrocia poi con altre problematiche sociali che vanno dalla mancanza di lavoro, il caro bollette, a situazioni di disagio. Altro incrocio è quello con l’immigrazione: troppo spesso gli inquilini stranieri vengono ingannati sul mercato libero.

Un anno fa il SUNIA ha cambiato indirizzo: ora la sede provinciale si trova in via Vaccari, 148 di fronte al centro civico (ex scuola elementare) dei Ferrovieri.

Il nuovo numero telefonico 0444876974, il sito suniavicenza.it

Per l’ufficio stampa SUNIA Vicenza

Francesco Brasco