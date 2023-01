Stagione di Prosa Thienese: appuntamento con HOTEL PARADISO

Il prossimo appuntamento fuori abbonamento della Stagione Thienese 2022/23 è domenica 29 gennaio 2023 alle 18.00 con HOTEL PARADISO , di Sebastian Kautz, Anna Kistel, Thomas Rascher, Frederick Rohn, Hajo Schüler, Michael Vogel e Nicolas Witte con Fabian Baumgarten, Matteo Fantoni, Marina Rodriguez Llorente e Daniel Matheus, spettacolo portato in scena da Familie Flöze con la regia di Michael Vogel.

La scorciatoia per il paradiso passa per l’inferno

Strane cose accadono nel tranquillo HOTEL PARADISO, un piccolo albergo di montagna gestito con pugno di ferro dalla anziana capo-famiglia. Ci sono quattro stelle che orgogliosamente troneggiano sull‘entrata e una fonte che promette la guarigione di malattie fisiche e psichiche. Ma si intravedono nubi all‘orizzonte. Il figlio sogna il vero amore mentre combatte una dura battaglia con la sorella per mantenere il controllo sulla gestione dell‘albergo.

La donna del piano ha un problema di cleptomania e il cuoco ha una passione, quella di macellare, non solo animali… Quando il primo cadavere affiora, tutto l‘albergo scivola in un vortice di strani avvenimenti. Fra le alte vette delle Alpi si aprono abissi da cui è impossibile fuggire. La chiusura dell’albergo sembra a questo punto solo una questione di tempo. Si sa, un cadavere non porta mai bene… Familie Flöz in versione noir! Un giallo sulle Alpi pieno di umorismo, sentimenti travolgenti e un tocco di melanconia (scheda di regia)

Domenica 29 gennaio 2023 – ore 18.00

HOTEL PARADISO

di Sebastian Kautz, Anna Kistel, Thomas Rascher, Frederick Rohn, Hajo Schüler, Michael Vogel e Nicolas Witte

con Fabian Baumgarten, Matteo Fantoni, Marina Rodriguez Llorente e Daniel Matheus

maschere di Thomas Rascher, Hajo Schüler

scenografia di Michael Ottopal

costumi di Eliseu R. Weide

luci di Reinhard Hubert

musiche di Dirk Schröder

regia di Michael Vogel

Una produzione di Familie Flöz, Theaterhaus Stuttgart, Theater Duisburg

Per informazioni e prenotazione:

Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin 1, tel. 0445-804.745-746, teatro@comune.thiene.vi.it e cultura@comune.thiene.vi.it

La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’acquisto on line: myarteven.it e vivaticket.com

Il programma della 42^ Stagione Teatrale Thienese è consultabile nei siti:

www.comune.thiene.vi.it – www.myarteven.it – www.vivaticket.com e presso tutte le aziende di promozione turistica del vicentino.

Fonte: Comune di Thiene

(Foto a cura di: Michael Vogel – Marianne Menke)