Spazio Bixio Vicenza: due appuntamenti con la rassegna “Mutazioni 03”

Doppio appuntamento in questi giorni al Teatro Spazio Bixio di Vicenza, dove fino al 15 aprile prosegue “Mutazioni 03”. Rassegna del Comune di Vicenza giunta alla sedicesima edizione e curata per la parte artistica e organizzativa da Theama Teatro. In collaborazione con FOR.THE – centro di formazione teatrale.

Venerdì 3 febbraio

Paola Negrin di scena con “Tutto quello che hai fatto per me”, lavoro di cui è autrice e interprete con la regia di Roberto Belli e la musica dal vivo di Massimiliano Felice. Tre donne e le loro storie, specchio di generazioni diverse ma anche dello stesso desiderio di libertà, fra partenze e ritorni, amori che scaldano il cuore e altri che gli fanno del male, lasciando segni profondi. A legarle tra loro il filo tenace della memoria, affidata a una parola che cambia raccontando i mutamenti del mondo, dei costumi, delle epoche.

Per queste tre donne ci sono sogni e realtà con cui confrontarsi, cui dà voce la narrazione intessuta dall’attrice-autrice e resa una sorta di moderno filò dal regista. “Questo testo – spiega Paola Negrin – è nato dalla necessità che ho sentito, ad un certo punto della strada, di mettere in ordine i tasselli, di togliere la polvere per prendermi cura della mia vita e delle storie che avevo sentito fin da piccola. Potrei dire che questa storia è un grazie, intimo come una ninna nanna, per chi mi ha generata, per le mie antenate e per la mia terra”.

Sabato 4 febbraio

Un omaggio allo scrittore, giornalista e attivista Luciano Bianciardi (1922-1971) è invece “Lo sboom”, di scena spettacolo scritto e interpretato da Paolo Rozzi, accompagnato dalle musiche dal vivo di Riccardo Pinato. Ispirandosi in particolare a “La vita agra”, il romanzo più celebre di Bianciardi, Rozzi ne ripercorre la vita e ne disegna lo spirito, proponendo insieme l’affresco di un’epoca complessa come quella del dopoguerra e della ricostruzione.

Tutto inizia a Milano, dove Bianciardi arriva nei primi anni ‘60 con l’intenzione di far esplodere un grattacielo, quale simbolo del potere e di un boom economico disumanizzante. Ma la sua storia cambierà percorso, nel labirinto della metropoli, emblema di una contemporaneità alienante della quale lo scrittore aveva intuito l’inevitabile evoluzione. Da Paolo Rozzi una rilettura tra il monologo e il cabaret, accompagnata da una colonna sonora incentrata soprattutto su cantautori italiani, tra i quali non poteva mancare un altro cantore dei perdenti come Enzo Jannacci, del quale proprio Bianciardi accompagnò l’esordio discografico.

Per gli spettacoli, biglietti interi a 15 euro, a 12 i ridotti.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444.322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914.

Informazioni anche su www.teatrospaziobixio.com