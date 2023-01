Short Track, i convocati azzurri per gli Europei di Danzica

Riparte da Danzica, in Polonia, con il prestigioso appuntamento dei Campionati Europei, il percorso dello short track azzurro nel 2023. Da venerdì 13 a domenica 15 gennaio il ghiaccio dell’Hala Olivia sarà teatro della rassegna continentale a cui prenderanno parte dieci atleti della Nazionale italiana.

Questi i convocati del direttore tecnico Kenan Gouadec e dagli allenatori Derrick Campbell e Nicola Rodigari:

UOMINI: Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri)

DONNE: Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle).

Dopo un’ottima prima parte di stagione – con ben quattro podi raccolti nelle prime tappe di Coppa del Mondo – la Nazionale tricolore, pur priva delle stelle Arianna Fontana e Martina Valcepina, tornerà in pista per competere ancora per posizioni di vertice. Sotto osservazione le staffette con, in particolare, il quartetto femminile messosi in grande evidenza nelle uscite internazionali.

Nelle distanze individuali Pietro Sighel resta invece il pattinatore più accreditato per guadagnarsi piazzamenti da podio.

“La squadra ha lavorato bene dopo la tappa di Coppa del Mondo in Kazakistan. Abbiamo scelto di rientrare in Italia e, come programmato, abbiamo portato a termine un importante periodo di carico – il commento di Gouadec –. Il gruppo ora è pronto ad affrontare questo primo appuntamento del 2023 e tutti insieme intendiamo proseguire questa ottima progressione che ha contraddistinto la prima parte di stagione“.

I titoli europei verranno assegnati sulle singole distanze con l’Italia che potrà schierare tre atleti per ciacuna delle distanze in programma. Oltre a 500, 1000 e 1500 metri, sono previste anche le prove della staffetta femminile, di quella maschile e di quella mista.

Le gare saranno trasmesse sulla piattaforma digitale Discovery+ mentre l’ultima giornata verrà coperta anche su Eurosport 2.

A questo link, non appena disponibile, sarà pubblicato il programma delle gara.

In copertina: Pietro Sighel, 23 anni. Credit: AFLO