Servizio Civile in Municipio di Thiene: porte aperte il 30 gennaio in Biblioteca

Biblioteca, Turismo e Cultura: sono questi gli ambiti stimolanti che attendono i giovani che sceglieranno il Comune di Thiene nella richiesta di partecipazione al bando per il Servizio Civile universale, avviato con il supporto di Anci Veneto.

Per agevolare la conoscenza delle attività in cui sarà coinvolto chi farà richiesta di Servizio Civile in Municipio, il Comune propone lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 17.30 in Biblioteca Civica un incontro a ingresso libero durante il quale saranno presentati i progetti nel dettaglio e saranno fornite tutte le informazioni utili a capire meglio l’esperienza proposta.

Per la precisione i posti disponibili in Municipio sono quattro e sono inseriti in due progetti.

Nel primo progetto, dal titolo Lettura e non solo:

volontari per la promozione culturale nelle biblioteche, i volontari e le volontarie del Servizio Civile saranno coinvolti nelle attività di Palazzo Cornaggia, sede della Biblioteca Civica, in mansioni sia di back office per la gestione dei libri, periodici e materiali, sia di front office a contatto con i lettori.

Nel secondo progetto, denominato La ricchezza della comunità:

volontari per la valorizzazione culturale, l’attività di volontariato riguarderà eventi, iniziative e progetti in ambito turistico con la partecipazione alla promozione della Città e del più ampio territorio della Pedemontana tramite la conoscenza degli aspetti e delle peculiarità storiche, artistiche e ambientali e delle eccellenze enogastronomiche e la collaborazione all’organizzazione delle iniziative offerte a turisti e visitatori.

Lo stesso progetto sarà declinato anche in ambito culturale con attività afferenti alle iniziative culturali del Comune, con il coinvolgimento negli aspetti organizzativi della stagione teatrale, che da settembre ad aprile annovera ben 35 serate di spettacoli, e negli eventi musicali e di teatro per ragazzi e per la scuola. Dall’ideazione all’organizzazione, dal servizio di maschera alla rendicontazione, ogni evento si dispiega in una molteplicità di incombenze che i funzionari condivideranno con i volontari del Servizio Civile.

Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino alle ore 14.00 del 10 febbraio 2023.

«La Biblioteca e l’Ufficio Cultura sono ambienti di lavoro molto ricchi di stimoli e permettono di ampliare le proprie conoscenze culturali e di crescere in relazioni interpersonali – dichiara l’assessora alla Cultura e Biblioteca, Ludovica Sartore – . Sono sicura che chi vi presterà servizio ne sarà entusiasta, come è stato per tutti coloro che hanno svolto il servizio civile in questi anni».

Commenta l’assessora al Turismo:

«È un’esperienza particolare, quella del Servizio Civile nel Turismo che riserverà molte sorprese positive e inaspettate a chi lavorerà in quest’ambito perché potrà toccare con mano il ruolo importante e strategico del Comune nel coordinamento della promozione del territorio e della Città. Sarà entusiasmante conoscere le ricchezze del nostro territorio ed utilizzare la propria creatività per diffonderle e valorizzarle al meglio non solo nei confronti di turisti italiani, ma anche stranieri».

Il Servizio Civile Universale è rivolto alle ragazze ai ragazzi fra i 18 e 29 anni non compiuti, richiede un impegno di circa 25 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana, per un anno. Offre un riconoscimento economico mensile, un percorso di orientamento al lavoro e la certificazione delle competenze.

