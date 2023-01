Schio: via Veneto – incendio di un quadro elettrico

Poco dopo le 17:00,di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Veneto a Schio per l’incendio di un quadro elettrico divampato al secondo piano interrato di una palazzina uffici con all’interno anche un poliambulatorio medico: due persone evacuate con l’autoscala e un’altra con un respiratore ad aria.

Nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento e Vicenza con l’autoscala, hanno spento le fiamme del quadro elettrico, mentre il fumo ha completamente invaso le trombe delle scale e i corridoi comuni della palazzina, dove non vi sono finestre per evacuare il fumo.

Una quindicina di persone sono riuscite subito a guadagnare l’uscita e mettersi in salvo.

Altre persone sono rimaste bloccate in sicurezza negli uffici.

Due persone sono state raggiunte dall’autoscala al secondo piano e portate a terra, mentre una terza è stata evacuata con la maschera a sovrapressione collegata all’autorespiratore ad aria di un vigile del fuoco.

Sono ora in corso le operazioni di evacuazione del fumo e la messa in sicurezza dello stabile.

