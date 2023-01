Quasi 40 progetti selezionati tra musica, danza, teatro e anche mondo del libro – Schio: bando cultura

Danza, musical, spettacoli teatrali, mostre d’arte contemporanea, rassegne musicali e anche appuntamenti dedicati al mondo del libro e della letteratura.

Anche per quest’anno sono solo alcune delle proposte che caratterizzeranno il programma della cultura scledense nel 2023.

In questi giorni, infatti, sono stati selezionati i progetti

del bando cultura per l’anno appena iniziato: su 56 ne sono stati scelti 38 dalla commissione formata dai tecnici comunali responsabili del Servizio Cultura e della Biblioteca Civica R. Bortoli.

Le iniziative selezionate, infatti, saranno in grado di offrire alla città proposte culturali sia tradizionali che innovative: dagli spettacoli dedicati alla scoperta delle figure leggendarie protagoniste della tradizione orale del nostro territorio a una giornata dedicata all’approfondimento della cultura cinese tra arte, calligrafia e fotografia fino a un’escape room tra le vie cittadine.

Tra le iniziative riconfermate, alcuni appuntamenti molto apprezzati dal pubblico nel 2022 come il British Day, il Festival della Scienza dell’Alto Vicentino, il Festival ConversAzioni, i festival musicali Next Please e Brick Lane Music Festival con una giornata dedicata agli artisti di strada, oltre alle tante proposte di musica classica e lirica.

In continuità con il 2022,

poi, non mancano le proposte dedicate al mondo del libro e della letteratura (4 quelle selezionate) con attività che permettano a bambini e ragazzi di avvicinarsi alla lettura tra conferenze e laboratori e la seconda edizione del Festival della Letteratura per giovani lettrici e lettori.

Come di consueto, anche per l’edizione 2023, il Comune metterà a disposizione dei progetti selezionati il Lanificio Conte, Palazzo Toaldi Capra, la chiesa di San Francesco, il parco della Fabbrica Alta e la Biblioteca Civica con lo scopo di valorizzare i luoghi coinvolti arricchendo così l’offerta culturale cittadina e stimolando la collaborazione tra più realtà.

Agli organizzatori delle iniziative selezionate saranno concessi dal Comune sostegni economici e logistici per la realizzazione delle proposte presentate nelle modalità che verranno definite a breve, oltre a un supporto nella parte relativa alla comunicazione e promozione delle attività.

«Anche per quest’anno abbiamo ricevuto un buon numero di proposte,

conferma di quanto il nostro territorio sia propositivo nella crescita culturale e sociale della comunità – sottolinea l’assessore alla cultura Barbara Corzato -. I progetti selezionati sono davvero interessanti e sicuramente arricchiranno ulteriormente la programmazione del 2023, dando espressione a varie forme artistiche.

Numerose sono state le proposte musicali che vanno dalla classica alla lirica fino ai grandi concerti pop e rock che troveranno spazio in Fabbrica Alta, luogo che potrebbe diventare punto di riferimento per il mondo della musica nell’Altovicentino».

L’elenco con tutti i progetti selezionati è consultabile sul sito del Comune di Schio.

Schio, 10 gennaio