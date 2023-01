Riqualificazione della scuola dell’infanzia “Monumento ai Caduti” di Bassano

Bassano del Grappa: scuola dell’infanzia Monumento ai Caduti: via libera alla riqualificazione e messa in sicurezza

La giunta comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità per la riqualificazione della scuola dell’infanzia “Monumento di Caduti” di viale XI Febbraio di Bassano del Grappa. È il primo passo verso un intervento che vedrà la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico, con l’obiettivo di ridurre i consumi di energia e le relative spese.

Tra gli interventi previsti, la realizzazione di doppie pareti, la sostituzione dei controsoffitti esistenti con un nuovo impalcato in legno, la sostituzione completa della copertura e delle tamponature interne, l’isolamento dell’edificio, il rifacimento degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e antincendio. Sarà valutato anche un intervento complessivo di riorganizzazione degli spazi per ospitare anche una scuola primaria.

“Continua senza sosta il nostro lavoro per l’ammodernamento e l’efficientamento energetico degli edifici comunali, e in particolare delle nostre scuole. Per l’istituto di viale XI Febbraio è previsto un lavoro importante, al termine del quale consegneremo una struttura più moderna, efficiente dal punto di vista energetico, e sicura, grazie ad un’opera completa di adeguamento sismico” commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta.

Il progetto prevede un costo complessivo di 1.771.403 euro. Ora si attende l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, prima dell’inizio dei lavori, previsto nel corso del 2023.