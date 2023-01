Rally Club Team a due punte nella regolarità del Santo nel padovano – Rally Club Team “Sulle Strade del Santo”

Riparte la stagione agonistica del Rally Club Team Isola Vicentina con la regolarità turistica denominata “Sulle Strade del Santo” che ripercorrerà le zone dello storico ed indimenticato Rally del Santo, nei Colli Euganei, sabato 28 gennaio 2023 con verifiche al mattino a Monselice e la gara vera e propria in programma dal pomeriggio fino a sera sulle strade euganee.

La scuderia vicentina schiererà alla prima edizione della manifestazione voluta ed organizzata da Scuderia Ruote Storiche Solesino e Monselice Corse due equipaggi griffati Abarth formati da Natasha Quagliato – Thomas Dadda, a bordo della fidata Fiat Ritmo 130, e Lorenzo Franzoso – Adriano Padrin, su Autobianchi A112.

Per la pilotessa padovana la manifestazione regalerà anche un’emozione speciale poiché passerà proprio sulle strade di casa, mentre per l’adriese Lorenzo Franzoso sarà l’occasione per togliere un po’ di ruggine in vista degli altri impegni del Trofeo Tre Regioni, di cui la competizione padovana fa parte.

In copertina immagine della pilotessa Natasha Quagliato in azione