Provincia di Vicenza – Rucco: “Lo sviluppo del vicentino passa da qui”

Stazione Unica Appaltante: nel mandato Rucco gare per Vicenza e per il Veneto per circa 900 milioni di euro. Rucco: “Lo sviluppo del vicentino passa da qui”. Provincia di Vicenza

Lo sviluppo del territorio vicentino passa dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza.

Perchè è in questo ufficio che vengono gestite le gare d’appalto per le progettazioni e i lavori di opere e servizi, dalle nuove infrastrutture alla manutenzione delle esistenti, passando per messa in sicurezza delle strade, nuovi edifici scolastici, mense, biblioteche, asili nido, trasporto scolastico, assistenza domiciliare e tanto altro.

I numeri della SUA durante il mandato del presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco (novembre 2018-gennaio 2023) raccontano di un territorio in fermento capace di contrastare con tenacia i rallentamenti imposti all’economia dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

A presentarli è stato questa mattina proprio il presidente Rucco, affiancato dal direttore generale della Provincia Angelo Macchia, la responsabile dell’Ufficio Studi a cui la SUA fa riferimento Nives Biason e il dirigente dell’Avvocatura provinciale Paolo Balzani.

Le gare gestite sono state 647, per un valore di 611.149.418,23 euro.

Divise per committente, 50 sono state richieste dalla società di gestione delle strade provinciali Vi.Abilità Srl, 57 sono gare proprie della Provincia di Vicenza e 540 sono le gare esperite per conto dei 70 Comuni (60 vicentini e 10 fuori provincia) e 8 altri enti pubblici convenzionati (tra cui ESU Padova, Amcps Srl, Pasubio Tecnologia Srl, Arpav,).

Divise per i giorni lavorativi, le 647 gare si traducono in una gara ogni giorno e mezzo.

Volendo aggiungere anche le gare che la Stazione Unica Appaltante ha gestito in qualità di Soggetto Aggregatore per il territorio veneto, l’importo sfiora i 900 milioni di euro.

Alla SUA della Provincia di Vicenza

sono state infatti affidate la gara per i servizi di Facility Management, valore complessivo che sfiora i 200 milioni di euro (193.350.000 euro per la precisione), e la gara per il servizio di pulizie e sanificazione degli immobili, per un valore complessivo di 100 milioni di euro.

“Sono numeri importanti -ha affermato Rucco- che si traducono nel vicentino in una lunga lista di opere e servizi essenziali alla vita dei cittadini, a garanzia dei diritti fondamentali di sicurezza, formazione, mobilità, assistenza. L’attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia racconta di un territorio che non si è mai fermato.

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19, con i cantieri che in alcuni periodi hanno dovuto chiudere, è anzi stata un periodo proficuo per le procedure di gara.

A riprova che gli uffici provinciali hanno sempre lavorato per garantire all’economia vicentina, e non solo, di non subire rallentamenti o stop che sarebbero stati estremamente dannosi sia a breve che a lungo termine.”

Il valore aggiunto della SUA della Provincia di Vicenza,

ha evidenziato il direttore Macchia, è la sinergia tra l’Ufficio Studi e l’Avvocatura, che garantisce gare “a prova di contenzioso”.

A fronte di importi consistenti, che danno l’idea del “peso” delle gare, solo una manciata è stata contestata fino ad arrivare davanti ai giudici e tutte, sottolinea l’avvocato Balzani, con esito positivo per la Provincia, con un notevole risparmio in termini di tempo e di denaro.

Motivo per cui il numero dei Comuni e degli enti convenzionati è in continua ascesa.

Quanto all’esito delle gare, il 40 per cento delle aziende che si sono aggiudicate le gare sono vicentine e il 25% hanno sede nelle altre province venete.

Il rimanente 35% ha la sede fuori Veneto.

“Significa -ha sottolineato Rucco- che la maggior parte dei 900 milioni rimangono nel vicentino e danno lavoro ad aziende e lavoratori locali. Un sostegno concreto all’economia locale, no chiacchiere.”

A proposito di operatori locali, il direttore Macchia ha sollecitato la loro iscrizione all’Elenco degli operatori a cui la Provincia affida i lavori nel caso di gare negoziate.

Su un totale di 501 iscritti, 323 sono veneti e, di questi, 132 sono vicentini.

La SUA nel 2022: 156 gare per 123 milioni di euro

Ma andiamo con ordine, partendo dall’attività della SUA più recente, relativa cioè al 2022: le gare allestite sono state 156, per un valore che sfiora i 123 milioni di euro (122.879.544,47 euro).

In particolare, le gare proprie della Provincia sono state 27 (valore circa 32 milioni di euro), quelle esperite per i Comuni e gli enti convenzionati sono state 124 (oltre 80 milioni di euro) e 5 gare sono state commissionate da Vi.Abilità (valore 10,7 milioni di euro).

Nel dettaglio, la Provincia si occupa di tutte le attività legate all’indizione, allo svolgimento e all’aggiudicazione della gara, redige gli atti di gara, il bando, il disciplinare, cura tutti gli adempimenti relativi alla procedura, compresi gli obblighi di formazione dei seggi e Commissioni di gara, di pubblicità e di comunicazione.

All’ente committente spettano invece l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto con le aziende che si sono aggiudicate le gare.

Dei 123 milioni di euro, 34 milioni sono il valore delle gare per servizi, 87 milioni per lavori e poco più di 2 per forniture.

Solo per fare qualche esempio,

la SUA si è occupata della gara per la nuova rotatoria di Cogollo del Cengio, tra via don Giuseppe Contro e la SP 350. Ha selezionato il nuovo gestore della biblioteca di Isola Vicentina e Monteviale e il fornitore delle attrezzature per sanificare l’aria per le scuole di Vicenza.

Per il Comune di Asiago la SUA ha curato la gara per i lavori di ampliamento del campo da golf e interventi a supporto all’irrigazione in località Meltar per 1,5 milioni di euro.

Sempre sull’Altopiano, a Enego, ha affidato affidato i lavori delle opere acquedottistiche della Piana della Marcesina, valore 1 milione di euro.

Si è occupata della nuova palestra di Caldogno e del percorso ciclopedonale di Arcugnano, della Sala Teatro Politeama di Marostica e della gestione dei parchi gioco di Vicenza.

Per Vi.Abilità ha seguito, tra le altre, la gara per 3,2 milioni di euro di asfaltature, mentre per la Provincia si è occupata delle gare di progettazione e dei lavori di edilizia scolastica legate ai 30 milioni di euro del Pnrr.

La SUA si è inoltre occupata dell’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per conto del Comune di Nanto, per un ammontare di oltre 1 milione di euro.

La SUA nel mandato Rucco: gare per oltre 600 milioni di euro

Con uno sguardo su un arco temporale più ampio, che comprende il mandato del presidente Rucco, l’attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia si riassume in 647 gare per un valore di 611.149.418.23 euro.

Divise per committente, 540 sono le gare richieste da Comuni e enti vari, 50 dalla società di gestione delle strade Vi.Abilità Srl e 57 sono gare proprie della Provincia di Vicenza.

Nel dettaglio, sono questi i numeri della Stazione Unica Appaltante nel mandato Rucco (novembre 2018- dicembre 2022):

– 01.11.2018-31.12.2018: 38 gare per un valore di 11.960.536,97 euro

– anno 2019: 181 gare per un valore di 95.275.497.73 euro

– anno 2020: 115 gare per un valore di 239.332.179,17 euro

– anno 2021: 157 gare per un valore di 141.701.659,89 euro

– anno 2022: 156 gare per un valore di 122.879.544,47 euro

Nel corso del mandato sono state curate due complesse e innovative forme di partenariato pubblico-privato:

– una per la gestione in concessione di una RSA per autosufficienti e non, per il Comune di Pieve di Cadore (BL), per un importo di oltre 180 milioni di euro;

– l’altro per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione dell’impianto sportivo comunale di Altavilla Vicentina per oltre 5 milioni di euro.

Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore per il Veneto: gare per 300 milioni di euro

Forte di questi numeri, la Provincia di Vicenza è stata riconosciuta quale Soggetto Aggregatore per il Veneto. Significa che spettano alla Provincia di Vicenza gli acquisti per servizi e forniture che interessano l’intero territorio regionale.

Due le gare gestite in questa veste durante il mandato del presidente Rucco: quella per i servizi di Facility Management, valore complessivo che sfiora i 200 milioni di euro (193.350.000 euro per la precisione), della durata di 60 mesi decorrenti da aprile 2020.

Allo stato attuale ci sono state adesioni per un importo complessivo ordinato di circa 47 milioni di euro.

La seconda gara ha riguardato il servizio di pulizie e sanificazione degli immobili, il cui valore complessivo è di 100 milioni di euro, della durata di 36 mesi decorrenti da novembre 2020.

Allo stato attuale ci sono state 121 adesioni per un importo complessivo ordinato di circa 41 milioni di euro.

Vicenza e Brescia sono le uniche due Province d’Italia ad essere state riconosciute quali Soggetti Aggregatori.

Provincia di Vicenza Ufficio Stampa