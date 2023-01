Provincia di Vicenza: il 29 gennaio si vota il nuovo presidente

Domenica 29 gennaio si vota per il nuovo presidente della Provincia: sfida a due tra Nicola Ferronato e Andrea Nardin

Domenica 29 gennaio sindaci e consiglieri dei Comuni vicentini sceglieranno il nuovo presidente della Provincia di Vicenza, che succederà all’attuale presidente Francesco Rucco sindaco di Vicenza.

La scelta sarà tra Nicola Ferronato, sindaco di Caldogno, e Andrea Nardin, sindaco di Montegalda, che hanno presentato la propria candidatura all’ufficio elettorale della Provincia e già hanno avuto modo di presentarsi in due distinte conferenze stampa organizzate a palazzo Nievo.

Come stabilito dalla riforma delle Province nel 2014,

non saranno i cittadini in maniera diretta a scegliere il presidente, ma saranno i loro rappresentanti, in totale 1508 tra sindaci e consiglieri comunali dei 114 Comuni vicentini.

Il voto è ponderato,

ossia ha un peso diverso a seconda di quanti abitanti si rappresentano. I Comuni vicentini sono divisi in 6 fasce di appartenenza. Dalla A per i Comuni con meno di 3mila abitanti alla F per i Comuni con più di 100mila abitanti. Più si sale di fascia, più il voto è “pesante”.

Per fare un esempio concreto, il voto di un consigliere del Comune di Vicenza (unico Comune in fascia F), vale 23 voti di un consigliere del Comune di Posina (fascia A).

Le elezioni si terranno domenica 29 gennaio, dalle 8 alle 20, in 6 seggi distribuiti nel territorio vicentino, in modo da facilitare il voto: Vicenza, Bassano del Grappa, Asiago, Montecchio Maggiore, Sossano, Thiene.

Il nome del nuovo presidente della Provincia sarà noto già in serata, visto che lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi.

Il nuovo presidente rimarrà in carica 4 anni.

Al suo fianco troverà consiglieri provinciali che, eletti nel gennaio del 2022, sono a metà mandato visto che la legge Delrio ha fissato la durata del consiglio provinciale in soli due anni.

I consiglieri provinciali sono:

– Maria Cristina Franco (vicepresidente), consigliere di Costabissara

– Marco Guzzonato (vicepresidente), sindaco di Marano Vicentino

– Giancarlo Acerbi, sindaco di Valdagno

– Davide Berton, vicesindaco di Rossano Veneto

– Giulia Busato, consigliere di Altavilla Vicentina

– Davide Faccio, sindaco di Trissino

– Giovanni Antonio Gasparini, sindaco di Salcedo

– Matteo Macilotti, sindaco di Chiampo

– Renzo Marangon, sindaco di Camisano

– Moreno Marsetti, sindaco di Malo

– Marco Montan, sindaco di Castegnero

– Matteo Mozzo, sindaco di Marostica

– Valter Orsi, sindaco di Schio

– Giorgio Santini, consigliere di Marostica

– Mattia Veronese, sindaco di Noventa Vicentina

– Matteo Zennaro, sindaco di Longare

Sul sito istituzionale della Provincia di Vicenza (www.provincia.vicenza.it) è stata aperta una sezione interamente dedicata all’elezione del 29 gennaio. Nella sezione sono disponibili aggiornamenti, comunicazioni, documenti riferiti alle procedure elettorali.

Suddivisione dei seggi:

– seggio n.1 a palazzo Nievo, sede della Provincia di Vicenza in contrà Gazzolle 1 a Vicenza (per gli elettori dei comuni di Vicenza, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo)

– seggio n.2 nel municipio di Sossano (per gli elettori dei comuni di Sossano, Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, Barbarano-Mossano, Campiglia dei Berici, Castegnero, Lonigo, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sarego, Val Liona, Villaga, Zovencedo)

– seggio n.3 nel municipio di Montecchio Maggiore (per gli elettori dei comuni di Montecchio Maggiore, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo)

– seggio n. 4 nel municipio di Thiene (per gli elettori dei comuni di Thiene, Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano)

– seggio n. 5 nel municipio di Asiago (per gli elettori dei comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana, Rotzo)

– seggio n. 6 nella sede dei Servizi Sociali del Comune di Bassano del Grappa (per gli elettori dei comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Colceresa, Marostica, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valbrenta).