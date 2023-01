Polemiche sui lavori a Palazzo Costantini di Vicenza

Maltauro (consigliere delegato alle politiche giovanili della città di Vicenza): “i lavori svolti in favore del nostro tessuto universitario è costante e ricco di riscontri positivi, la politica “contro” la lascio alle minoranze consiliari”

“Apprendo dal Giornale di Vicenza l’interesse e la vicinanza di alcuni consiglieri di opposizione rispetto agli studenti universitari della nostra città, registrando però che questa inedita attenzione emerge solo ai margini della campagna elettorale e peraltro con diversi errori di valutazione.

I lavori a Palazzo Costantini sono stati calendarizzati dall’amministrazione della Bertoliana

cercando di sfruttare lo sblocco del materiale atteso da mesi e perseguendo la volontà di aprire il prima possibile la nuova area in favore di ragazzi, bambini e famiglie, implementando così i servizi e l’attrattività della Biblioteca. Nel contempo in questi pochi giorni di lavori, dall’altra parte della strada, Palazzo San Giacomo è rimasto sempre aperto e attivo per gli studenti che stanno studiando per preparare gli esami.

Per andare poi sul concreto, come da invito mediatico dei consiglieri di opposizione, registro la scarsa conoscenza del funzionamento delle strutture da parte loro, che chiedono aperture domenicali degli spazi senza sapere però che Palazzo Costantini risulta già aperto la domenica pomeriggio per gli studenti e che tale apertura non trova mai il pienone. Una scelta frutto di una riflessione sui flussi di studenti che ha portato a sacrificare l’orario dalle 21:00 in poi, in quanto poco usato e frequentato, per fare cassa nell’interesse di un’apertura domenicale di Palazzo Costantini in grado di venire in contro a studenti e anche alle famiglie.

Sulle esigenze degli studenti e delle studentesse universitarie vicentine,

in qualità di consigliere delegato alle politiche giovanili, ho prestato costante attenzione mettendomi a disposizione, costruendo un dialogo costante con le rappresentanze e con la Biblioteca e cercando di portare a casa buoni risultati nell’interesse di noi giovani universitari. In questo senso, da ultimo, grazie ad un emendamento che ho presentato 2 anni fa con l’aiuto e la collaborazione delle rappresentanze universitarie vicentine, abbiamo rinnovato tutti gli armadietti di Palazzo San Giacomo, aggiunto tavolini e sedute in sala borse, rilanciato il giardino interno anche per lo studio nella sessione estiva e, a breve, apriremo una nuova sala studio di circa 20 posti al piano terra di Palazzo Costantini.

Forse la “totale mancanza di interesse e riguardo delle esigenze degli universitari” di cui parla il collega Nicolai è proprio quella che i consiglieri di minoranza hanno riservato loro negli anni passati e , debbo dire ahimè, anche ultimamente ad esempio non votando in consiglio comunale il taglio dell’aliquota IMU per i proprietari di immobili che decidono di affittare a studenti universitari.”

Lo dichiara Jacopo Maltauro, consigliere delegato alle politiche giovanili del comune di Vicenza.