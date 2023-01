Da venerdì 27 a domenica 29 gennaio a Baselga di Pinè, in provincia di Trento, va in scena la tre giorni dedicata ai Campionati Italiani Assoluti di pista lunga, l’appuntamento che anticipa il ritorno della Coppa del Mondo con la tappa in programma in Polonia a metà febbraio. – Pista Lunga, a Baselga di Piné i Campionati Italiani Assoluti

Nel week-end trentino organizzato dalla FISG

con il prezioso supporto del Circolo Pattinatori Pinè, sul ghiaccio scenderanno tutti i migliori atleti italiani, coloro che hanno preso parte a inizio mese agli Europei così come i protagonisti della prima metà di stagione fino ai giovani più promettenti: 52 il numero totale degli iscritti che si sfideranno per aggiudicarsi i titoli Sprint, Allround e Mass Start.

Un test importante in vista del prosieguo della stagione.

Al maschile Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) proverà a confermare i titoli italiani Allround e di Mass Start dell’edizione 2021 e lo stesso farà David Bosa (Fiamme Oro) tra gli sprinter.

Lotta più aperta al femminile considerata l’assenza di Francesca Lollobrigida, campionessa uscente Allround e Mass Start, e il ritiro di Yvone Daldossi, campionessa Sprint 2021.

“Siamo felici e soddisfatti di registrare una partecipazione importantissima, in costante crescita rispetto al passato – dichiara il Consigliere Federale Luigi Sartorato -.

I numeri parlano in maniera inequivocabile

e ci dicono che il lavoro portato avanti a partire dall’ultimo quadriennio sta dando i suoi frutti. Abbiamo avuto moltissimi iscritti ai Campionati Italiani Junior e la progressione ritocca al rialzo anche la partecipazione agli Assoluti.

Tra i nostri obiettivi c’era e c’è quello di allargare la base del movimento a partire dai più giovani: ecco perché questo risultato inorgoglisce e ci dà ulteriore fiducia e forza per proseguire su questa strada“.

Venerdì, a partire dalle ore 15, previste le gare sui 500 metri (Sprint e Allround), 1000 metri (Sprint) , 3000 metri femminili (Allround) e 5000 metri maschili (Allround). Sabato, dalle ore 9, in programma ancora i 500 e i 1000 per la classifica Sprint, 1500 e 5000/10.000 per l’Allround.

Domenica, infine, le prove sulle Mass Start, a partire dalle ore 9, a chiusura della tre giorni di gare.