Pediatria San Bassiano: un’Epifania speciale per i piccoli pazienti con i doni dei Carabinieri

Quella di quest’anno è stata un’Epifania davvero speciale per i piccoli pazienti ricoverati nella Pediatria del San Bassiano, perché anche se non hanno potuto trovare sul camino la tradizionale “calza”, a fare loro una bella sorpresa ci hanno pensato i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa.

Una loro delegazione, guidata dal Tenente Antonio Bellanova,

ha infatti visitato il reparto portando alcuni gadget istituzionali e soprattutto regalando ai bambini ricoverati attenzione e sorrisi, riuscendo così a movimentare quella che altrimenti sarebbe stata probabilmente un’altra noiosa mattina in ospedale mentre i loro coetanei festeggiavano.

Proprio l’attenzione dedicata ai piccoli pazienti,

anche rispondendo alle loro domande e curiosità, è stato l’elemento centrale dell’iniziativa, che comunque non rappresenta un fatto isolato, ma rientra nell’ambito dell’impegno più ampio e continuativo dei Carabinieri (non solo nel Bassanese anche in tutta Italia) per dialogare con la popolazione e manifestare la propria vicinanza, con una particolare attenzione per i soggetti più fragili o in difficoltà.

Ad accompagnare i Carabinieri, durante la visita, sono stati il dott. Marcello Scollo, direttore della Pediatria di Bassano e Santorso, e il dott. Antonio Di Caprio, Direttore Sanitario dell’ULSS 7 Pedemontana.

«Ringrazio i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa per questa iniziativa – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – che conferma la grande sensibilità dell’Arma nei confronti della popolazione e la sua vicinanza alle strutture sanitarie del territorio. Questa è un’ulteriore dimostrazione di generosità e affetto che si aggiunge alle molte altre registrate in queste settimane, che ci hanno consentito ancora una volta di rendere meno gravoso sul piano psicologico, per i nostri pazienti di tutte le età, il ricovero in ospedale durante il periodo delle festività».