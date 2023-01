Pedemontana Veneta, escursione: Tra le colline di Caltrano

Domenica 22 Gennaio si terrà l’escursione dal titolo: Tra le colline di Caltrano, organizzata dall’OGD Pedemontana Veneta e Colli in collaborazione con Chiara Bertacco, Guida Ambientale Escursionistica.

Caltrano, paese situato sulla riva sinistra del torrente Astico, ai piedi dell’Altopiano dei Sette Comuni: partiremo dalla sua piazza per dirigerci verso le colline, in passato coltivate e abitate come ci testimoniano le antiche contrade oggi silenziose e semideserte. Lungo il cammino scopriremo la storia e la natura di questi luoghi, fermandoci spesso ad ammirare scorci e paesaggi che in inverno assumono un fascino davvero unico.

Importante: lungo il percorso si avrà la possibilità di osservare e scoprire le fontane e i lavatoi di Caltrano.

Il ritrovo si terrà alle ore 9:15 presso Piazza Dante a Caltrano. L’itinerario avrà un’estensione di 6,5 km con un dislivello di 300 m e con durata di 3 ore circa, soste incluse.

Si consiglia un equipaggiamento adatto alla stagione: scarponcini da trekking adatti alle condizioni metereologiche, scorta personale d’acqua e spuntino. Si consiglia eventualmente di portare con sè i bastoncini da trekking, abbigliamento a strati ed una giacca antipioggia.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 di Sabato 21 Gennaio, inviando un e-mail all’indirizzo: info@visitpedemontana.com

Per maggiori informazioni contattare il numero di telefono 0445 804837 oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 379 211 7336.

Per maggiori informazioni visitare il sito web: www.visitpedemontana.com

Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (tessera n. VE281).

L’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid 19.

Fonte: Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli