Nuove opportunità per artisti… e non solo

con Opera Estate Festival e CSC Bassano del Grappa – Nuove opportunità per artisti… e non solo

Diverse le call aperte ad artisti della danza e del teatro e a giovani interessati al mondo della Cultura.

Il 2023 si apre con numerose opportunità per danzatori, coreografi, attori e giovani under 28 promosse dalla Città di Bassano del Grappa tramite Operaestate Festival e il CSC Centro per la Scena Contemporanea.

Prima – per scadenza la call Vene.Re,

bando per residenze artistiche rivolto a singoli artisti, compagnie e collettivi residenti e attivi in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con almeno due anni di esperienza e attività professionale, ideato dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, Operaestate/CSC e Teatro del Lemming.

Gli artisti selezionati potranno partecipare a 45 giorni di residenza negli spazi artistici delle organizzazioni partner per poi presentare alla comunità i risultati della ricerca.

Le candidature possono essere inviate entro e non oltre il 31/01 .

Scade invece il 10 febbraio,

il bando per il Servizio Civile Universale presso Operaestate Festival, che accoglierà 4 volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni per un anno.

Il servizio prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno, con il riconoscimento di un assegno mensile di € 444.30, un percorso di orientamento al lavoro e la certificazione delle competenze. I volontari affiancheranno lo staff nei vari progetti culturali messi in campo da Operaestate, verranno esposti a contesti artistici internazionali, acquisendo competenze trasversali nell’ambito del settore dello spettacolo dal vivo, in particolare dedicandosi al coinvolgimento delle comunità in dialogo con l’organizzazione.

Un’altra opportunità, questa volta rivolta ad artisti della danza,

con scadenza il 12 febbraio, per favorire incontri culturali, sviluppare e implementare un programma di scambio di residenze artistiche tra l’Italia e la Lituania nel contesto della danza contemporanea e per incentivare la presenza di autori e autrici italiani e lituani in nuovi territori.

Il programma invita un/un’artista dall’Italia e un/un’artista dalla Lituania a condividere una settimana di esplorazione e ricerca in Lituania, a Kaunas, e una in Italia, a Bassano del Grappa. Gli artisti saranno invitati a conoscere le rispettive pratiche e approcci di lavoro.

Scadenza al 12 febbraio anche per l’open call

rivolta a coreografi e coreografe per partecipare al progetto Dance & Dramaturgy, creato dal Théâtre Sévelin 36 di Losanna, con La Bellone di Bruxelles, il CSC di Bassano e Bora Bora di Aarhus, dedicato al supporto di giovani autori attraverso la drammaturgia di danza.

Dance & Dramaturgy offre un supporto drammaturgico ai giovani artisti fornito in varie fasi, durante le residenze, da dramaturg locali: ciascun partner sostiene un artista per il programma, scelto in base a un progetto coreografico, che potrà così beneficiare dell’intervento dei dramaturg in vari stadi del processo creativo.

Infine, torna anche l’open call per partecipare al Dance Well teaching course 2023, con scadenza il 21 febbraio, aperta a massimo 20 danzatori e coreografi che intendono intraprendere un percorso di formazione per diventare Dance Well Teacher.

Il programma si svilupperà da luglio a dicembre 2023, e prevede formazione sia online sia in presenza, e un calendario di classi da condurre con tutor ed esperti.

Maggiori informazioni e modalità per candidarsi sul sito www.operaestate.it alla sezione news.

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici al numero 0424 519804/3 o inviare una mail a comunicazionefestival@comune.bassano.vi.it.

Bassano del Grappa, VI)

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well