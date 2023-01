MUSIC FOR TV by Danny Milano da oggi in tutti i portali digitali

Cari lettori, siamo lieti di presentarvi il nuovo album di Danny Milano and friends intitolato “Music for TV” edizioni RTI-MEDIASET. Questo album, composto da brani originali scritti appositamente per la televisione, offre una vasta gamma di generi musicali, dalla musica classica al pop, passando per la musica elettronica.

Il modo più efficace per descrivere questo stupendo lavoro musicale “MUSIC FOR TV”?

Farcelo illustrare dal “Artigiano della Musica” Danny Milano.

Danny come nasce l’idea di MUSIC FOR TV?

Nasce dalla voglia di mettere a frutto tutta la passione ed il lavoro prodotto nell’arco di 30 anni di attività, sia da musicista che da produttore musicale, che mi hanno portato a pubblicare su Vinile/Cd e portali digitali oltre 200 brani musicali con brani apprezzati in molti i paesi del mondo.

Questo album però è qualcosa di diverso non credi?

Certamente ed è frutto della collaborazione con RTI/Mediaset che va avanti dal 1997 e che ha permesso che i miei brani venissero scelti ed inseriti in film, serie tv e spot come Cado dalle Nubi, Immaturi-il viaggio, i Cesaroni, Distretto di Polizia, l’isola di Pietro, TG5 Salute e molti altri. Ad un certo punto quando ti fermi e ti volti per fare un piccolo resoconto della tua vita e di tutto ciò che nel tuo piccolo hai creato, ti viene anche voglia di fare ordine e di proporre in un sol colpo il meglio di ciò che è nato da questa collaborazione con RTI/Mediaset.

Sicuramente il materiale sarà stato alquanto copioso! Ti ha aiutato qualcuno nella scelta?

Assolutamente sì e sono gli stessi artisti che hanno collaborato con me alle realizzazioni di questi brani ovvero: Michele Vezzaro, arrangiatore, autore, polistrumentista il “Creator” per eccellenza autore del montaggio di molti videoclip che accompagneranno la raccolta;

Simone Piccoli, talento musicale che spazia con naturalezza tra tutti i generi con una grande padronanza;

Gigi Cerin, il compagno di produzioni di un’intera vita, un artista completo a 360 con il quale avevamo appena finito di realizzare “Back to 90s” un ciclopico lavoro con 30 brani inediti;

Ricky Magilla, il Deejay produttore con la musica nelle vene e nel cuore;

Alex Kim, che con le sue influenze inglesi e multietniche ci permette di spaziare con la musica in dimensioni parallele;

Diana Timbur e Margherita Lovato, che con la loro voce e la loro creatività ci hanno permesso dei risultati musicali impensabili.

Insomma … una bella famiglia che ha contribuito alla nascita di questo figlio a lungo atteso … MUSIC FOR TV!

Danny quanti brani conterrà questa raccolta?

Da oggi l’album “Music for TV” esce in tutti i portali digitali, sono 10 i brani complessivi, mentre per i videoclip intendo effettuare un roll out dei singoli con la pubblicazione in principio del brano “La Vida” e poi a cadenza trisettimanale le pubblicazioni dei videoclip degli altri singoli, che compongono l’album.

Perfetto, da oggi non ci resta che ascoltare il primo brano “La Vida” per stimolare la nostra memoria, il nostro cuore e lasciarci sfuggire un classico “… ma io questo brano l’ho già sentito”. Certo … l’hai sentito in TV!