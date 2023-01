Montecchio Ipag Sorelle Ramonda: Alessandro Paiolo

Il 22 febbraio recupero del match con San Giovanni In Marignano

Sarà recuperato mercoledì 22 febbraio, alle 20, il match del girone di ritorno tra San Giovanni in Marignano e Montecchio Ipag Sorelle Ramonda, che era saltato il 18 gennaio a causa della sovrapposizione con la Coppa Italia.

Dopo la lunga pausa di due settimane, la squadra guidata da coach Marco Sinibaldi si prepara, dunque, a un mese di febbraio senza respiro, a partire dall’incontro di domenica prossima al Palaferroli di San Bonifacio con Marsala Volley dove ritroveremo una ex, la centrale Matilde Frigerio classe 2002 (stagione 2021-2022).

Un mese in cui le castellane dovranno restare concentrate al massimo per giocarsi le posizioni alte della classifica e i playoff promozione. Importantissimo, in questa fase, è il lavoro di tutto staff tecnico e medico, per la tenuta fisica nel rush finale di stagione.

Chi sta lavorando sul piano medico della preparazione

è il fisioterapista Alessandro Paiolo, trentenne di San Bonifacio, che lavora in sinergia con il preparatore atletico Davide Vallortigara e il massaggiatore Gianfranco Baldin. Paiolo è laureato in fisioterapia a Verona e le sue esperienze in ambito sportivo iniziano con il calcio, dalla squadra di San Bonifacio, al Mantova e al Caldiero, con cui tuttora collabora.

Il Montecchio è la sua prima esperienza con il volley.

“Sono stato contattato sei anni fa dal dirigente Fausto Calzolari e ho accettato subito con grande piacere – racconta -. Sono stato accolto benissimo da subito ed è stata una sorpresa trovare dirigenti che già conoscevo, come Fabio Maraia.

Fin dall’inizio ho lavorato in team con il mitico Frenky (Gianfranco Baldin), con il quale ho un’ottima sintonia”.

Come sta andando il lavoro con la squadra?

“Quest’anno c’è un gruppo eccezionale, dalle ragazze allo staff tecnico e dirigenziale. C’è un lavoro enorme di organizzazione e in questo modo si rende al meglio, con risultati sportivi e di crescita professionali”.

In che cosa consiste l’attività del fisioterapista sportivo?

“Il mio lavoro è concentrato su una parte di prevenzione, effettuata in accordo con l’allenatore, al fine di prevenire eventuali problemi muscolari e articolari.

Nel momento in cui insorge qualche problema, viene svolta una prima parte di valutazione e trattamento, con organizzazione sia del lavoro da svolgere in sala pesi, sia in palestra.

Il tutto sempre concordato e discusso con lo staff. A livello di trattamenti si lavora su tutto, dalle spalle alla colonna vertebrale agli arti inferiori. Il nostro apporto è molto importante per la resa e le performance delle atlete, ma affinché renda al meglio deve essere sempre coordinato con il preparatore atletico e l’allenatore”.

San Bonifacio, 31 gennaio 2022

Foto in copertina: da sx Paiolo e Baldin