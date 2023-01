Cresce e si consolida la medicina di gruppo San Lorenzo – Tre nuovi medici stabili a Marano Vicentino

Tre nuovi medici sono arrivati a Marano Vicentino e vi si stabiliscono in modo stabile, per offrire alla comunità un servizio di cura continuativo nel tempo.

“Torniamo così ad avere sei medici in paese – dice il Sindaco, Marco Guzzonato -. E progressivamente, a mano a mano che i nuovi arrivati potranno aumentare il loro massimale, saremo in grado di accogliere nuovamente i cittadini a causa della carenza di medici sono stati costretti a rivolgersi a medici fuori dal Comune”.

Nel dettaglio, due di questi nuovi medici hanno scelto di venire a Marano Vicentino e un terzo sostituirà definitivamente la dottoressa Fabrello, che si sposta in un altro Comune.

Tutti i nuovi medici aderiscono alla medicina di gruppo San Lorenzo, consolidando questo importante presidio sanitario dedicato alla cura e alla salute per la comunità maranese.

Trattandosi di nuovi incarichi e non di sostituzioni temporanee, il Comune ricorda che è necessario, come da procedure dell’Ulss7, che la cittadinanza faccia richiesta per l’assegnazione al nuovo medico. Non saranno effettuate iscrizioni automatiche “d’ufficio”.

Le modalità per la richiesta di assegnazione ai nuovi medici sono reperibili anche sul sito del Comune o all’Urp comunale.

